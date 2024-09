Sénégal: Les charges d'intérêts sur la dette et la rémunération des salariés pèsent lourd sur les dépenses publiques

Les dépenses publiques du Sénégal ont progressé de 4,9%, pour atteindre 4825,7 milliards de francs Cfa en 2023. Cette hausse est tirée, notamment, par les charges d'intérêts sur la dette et la rémunération des salariés selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee).

Les charges d'intérêt sur la dette publique et la rémunération des salariés ont enregistré des hausses respectives de 48,1% et 14,9%, pour se situer respectivement à 569,0 milliards et 1267,0 milliards en 2023.

D'après la Dpee, la progression de la masse salariale résulte des mesures de revalorisation des salaires des agents de la fonction publique. Quant aux intérêts sur la dette, la même source renseigne que leur évolution est impactée par l'appréciation du dollar et le niveau élevé des taux d'intérêt sur les marchés financiers.

En conséquence, la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) relève que le déficit budgétaire, dons compris, s'est établi à 917,8 milliards de francs Cfa en 2023, soit 4,9% du Produit intérieur brut (Pib).

La même source trouve, tout de même, une amélioration du déficit budgétaire de l'Etat du Sénégal en 2023, par rapport à l'exercice précédent. En effet, le déficit est ressorti à 1054,2 milliards de francs Cfa en 2022, soit 6,1% du Pib, reflétant ainsi une amélioration de 1,2 point de pourcentage du Pib.

Par ailleurs, la Dpee signale que les ressources mobilisées ont enregistré une augmentation de 10,2%, pour s'établir à 3907,8 milliards en 2023, sous l'impulsion des recettes fiscales telles que les impôts sur les biens et services et les « impôts sur le revenu et les bénéfices »