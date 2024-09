Afrique: Les athlètes africaines, des modèles pour la jeunesse

À seulement 19 ans, Favour Ofili est une jeune sprinteuse nigériane. Elle établit un nouveau record national. Mieux, on la hisse parmi les meilleures athlètes mondiales. Son ascension témoigne d'un phénomène plus large. Celui de la domination croissante des femmes africaines sur la scène sportive internationale ! Performances exceptionnelles, ces femmes incarnent un symbole d'espoir. Et surtout, d'émancipation pour toute une génération.

Historique et contexte

L'Afrique a toujours été un continent riche en talents sportifs. Si les hommes ont longtemps dominé les palmarès, les femmes conquissent progressivement leur place. Les premières à se faire remarquer font face à des préjugés et obstacles considérables. Nos mères avaient juste le devoir de s'occuper des enfants et d'aller au champ. Seuls les hommes pouvaient s'exercer et montrer leur talent. Les activités physiques étaient interdites aux femmes. Mais les années 80 marquent un autre tournant.

On constate l'arrivée de nouvelles disciplines, de nouveaux espoirs. Hassania Darami (Maroc), Marcianne Mukamurenzi (Rwanda), Jane Ngotho Wanjiku (Kenya),etc (la liste est longue), remportent de nombreuses médailles. Dans les compétitions continentales, leurs succès contribuent à changer le regard de la société. Le sport féminin en Afrique est accepté petit à petit. Au XXIe siècle, de nouvelles stars apparaissent. On a Caster Semenya (Afrique du Sud), Peruth Chemutai (Ouganda) ou Ruth Chepngetich (Kenya). Leurs performances exceptionnelles placent notre terre ferme au mondial. Elles inspirent ainsi de nombreuses jeunes filles.

%

Les athlètes féminines africaines dans les disciplines phares

Courses

Sur les pistes, les femmes africaines écrivent les plus belles pages de l'histoire du sport. Dans les disciplines de fond elles imposent leur loi. C'est depuis les années 1980 qu'elles commencent à faire parler d'elles. Mary Keitany, Tirunesh Dibaba, Faith Kipyegon, etc. deviennent des références dans le monde de la course à pied. Leur domination est telle qu'elles nous donnent l'impression d'assister à une véritable dynastie. Elles incarnent excellence, persévérance et dépassement de soi. Leurs succès contribuent à élever le statut de la femme en Afrique.

Aujourd'hui, plusieurs jeunes filles les prennent pour exemple. Le sprint est sans doute la discipline où elles excellent le plus. Ici, nos héroïnes sont : Falilat Ogunkoya (Nigeria), Mary Onyali également, Frankie Fredericks (Namibie). Plus récemment, Blessing Okagbare du Nigeria confirme la domination du continent dans cette discipline. La célébration de l'athlétisme féminin est également visible sur les sites de paris, car de plus en plus de personnes choisissent de parier sur elles. Par exemple, la Melbet connexion montre comment de nombreuses nouvelles athlètes africaines montent sur scène chaque année.

Sauts

Elle a longtemps été dominée par des athlètes d'Europe de l'Est. Cependant, des Africaines réussissent à se faire une place au soleil dans cette discipline. Le saut en hauteur est détenu par Temitope Adeshina, une pro de 1,96 m. Sans oublier Doreen Amata, Rose Yeboah, Ariyat Dibow, etc. Le saut à la perche féminine connaît aussi une croissance exponentielle.

En Afrique, plusieurs athlètes émergent et se distinguent dans cette discipline technique. La détenteuse est Miré Reinstorf, une Sud-africaine. En 2022, elle est élue championne d'Afrique. On n'oublie pas Dora Mahfoudhi, Nicole Janse van Rensburg, Dina Eltabaa, etc. Enfin, le triple saut est détenu par Sangoné Kandji. Également spécialiste du "high jump ". Elle obtient la médaille d'or au Championnat d'Afrique à Saint-Pierre.

Lancers

Les origines de l'excellence africaine dans les lancers remontent à plusieurs décennies. La gabonaise Odette Mistoul était 3 fois championne d'Afrique en 1984. Elle a ouvert la voie à de nombreuses autres. Aujourd'hui, de nouvelles générations continuent de briller. Parmi elles, on retrouve la Sud-africaine Ischke Senekal. De même, Carine Mékam, Auriol Dongmo, Chioma Onyekwere, etc. Le lancer du disque n'est pas en reste. Chioma Onyekwere est médaillée de bronze en 2024. Elle bat tous les records et devance nos reines du continent Nora Monie, Obiageri Amaechi et Chinwe Okoro. On retrouve aussi des championnes dans les catégories les lancers du marteau et javelot. Jo-Ane van Dyk, Zouina Bouzebra, Oyesade Olatoye, etc.

Heptathlon

L'heptathlon est une épreuve reine de l'athlétisme féminin. Elle voit s'épanouir de nombreuses étoiles africaines. Depuis des décennies, le continent noir offre au monde des athlètes d'exception. En 1978, la belle Bella Bell-Game ouvre le bal avec un titre de médaille de bronze et relais. Ensuite, vient une longue liste de recordwoman au fil des ans. La béninoise Odile Ahouanwanou détient actuellement le titre de championne d'Afrique de Heptathlon. Également, la 9e place du tournoi mondial en 2019. Après elle, viennent Nada Chroudi, Shannon Verster, Marthe Koala et Uhunoma Osazuwa.

L'impact socio-économique des athlètes olympiques africaines

Les Jeux Olympiques ne sont pas seulement un rendez-vous du sport. Ils sont aussi une vitrine pour les talents africains. Toutes les athlètes du continent noir sont de véritables icônes. Elles inspirent des générations entières de jeunes filles. Ces sportives d'élite incarnent force, détermination et excellence. Leurs performances remarquables brisent les stéréotypes de genre. Elles nous montrent que les femmes peuvent tout accomplir. Y compris dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes.

Un rôle important dans l'émancipation féminine ! De plus, certaines d'entre elles contribuent à la création de centres de formation dans leur pays. Ces établissements permettent aux jeunes talents de se faire une place dans le monde. Grâce à elles, l'Afrique est reconnue à l'international et même mondialement. Cependant, elles font face à de nombreux défis. Manque de reconnaissance, discriminations et inégalités ! Elles doivent lutter pour obtenir les mêmes ressources que leurs homologues masculins. Les médias en Afrique parlent moins d'elles. Enfin, elles bénéficient de peu de ressources du gouvernement pour aller plus loin dans certaines compétitions mondiales.

L'Afrique, un continent de championnes !

Le continent a longtemps été cantonné à des rôles secondaires sur la scène sportive mondiale. Mais aujourd'hui, il révèle aujourd'hui un potentiel extraordinaire. Nos championnes sont de plus en plus nombreuses et talentueuses. Elles bousculent les hiérarchies établies. Elles inspirent des millions de jeunes filles. Leur victoire est loin d'être anecdotique. Elle marque désormais un tournant et contribue à l'émancipation des femmes sur le continent. Le continent africain, terre de champions, est en marche vers un avenir radieux !