Tunisie: LF et budget de l'Etat 2025 - Relancer la croissance économique en misant sur les secteurs à haute valeur ajoutée

Tunis — "Relancer la croissance économique en misant sur les secteurs à haute valeur ajoutée, en améliorant la gestion des risques liés aux changements climatiques et leur impact sur certains secteurs comme l'agriculture et en boostant l'investissement particulièrement dans les secteurs de l'énergie propre, l'économie verte, bleue et circulaire", tels sont les objectifs de la loi de finances et du budget de l'Etat de 2025, selon "Le rapport des Hypothèses et des Grandes Orientations de Budget de l'Etat de l'Année 2025", publié sur le site du ministère des Finances.

La loi de finances et le budget de l'Etat 2025 visent, également, à lutter contre l'exclusion financière et soutenir l'inclusion sociale et économique ainsi qu'à moderniser le régime de change de manière à répondre aux exigences du climat des affaires et à développer ainsi les investissements étrangers.

Il s'agit, aussi, d'améliorer la gouvernance des entreprises publiques et leur gestion financière et de maîtriser, progressivement, les équilibres budgétaires, réduire le recours à l'endettement extérieur et continuer de s'inscrire dans la politique du "compter sur soi", comme pilier fondamental de la durabilité des finances publiques.

Les autres objectifs portent sur la poursuite de la réforme fiscale, la lutte contre l'évasion fiscale, l'intégration de l'économie informelle et le renforcement de la justice fiscale.

"Soutenir les investissements publics afin de développer l'infrastructure et l'efficacité des services publics en vue d'améliorer le climat des affaires et la compétitivité de l'économie nationale, poursuivre la réforme du secteur de la fonction publique et assurer l'équilibre entre les volets économique et social, et ce, en luttant contre la pauvreté et en garantissant la sécurité sociale à toutes les catégories", sont autant de cibles mentionnées dans le rapport du ministère des Finances.

Enfin, la finalité est d'adopter une politique sociale basée sur la consécration de l'égalité des chances et de la justice sociale, à travers, une série de mesures visant à soutenir les catégories à revenu limité ainsi que les classes moyennes et améliorer le pouvoir d'achat des citoyens.