Congo-Brazzaville: « Ceinture et la route » - La BSCA s'engage au service de la construction de l'initiative

La coopération économique et commerciale entre la Chine et les pays africains s'est continuellement approfondie depuis le lancement de l'initiative « la Ceinture et la route » visant à renforcer le partenariat entre les deux parties. C'est dans ce contexte qu'est née la Banque sino-congolaise pour l'Afrique (BSCA-Bank).

Après neuf ans de développement, l'institution financière est devenue un pont et un lien essentiel pour la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique. Née du protocole d'accord signé en juin 2014 entre Agricultural Bank of China et la République du Congo, la BSCA, dont les activités étaient lancées en 2015, s'est développée rapidement, offrant des services financiers inclusifs à la population locale en soutenant l'économie du Congo. Elle est désormais le projet phare de la coopération sino-congolaise dans le cadre de l'initiative la « la Ceinture et la route ».

A ce jour, la Banque sino-congolaise a accordé 350 millions de dollars de prêts à des entreprises participant à des projets liés à cette initiative. En enrichissant ses produits digitaux et en élargissant son réseau d'agences bancaires, elle a construit des agences dans les deux plus grandes villes de la République du Congo, Brazzaville et Pointe-Noire, auxquelles s'ajoutent les agences à Poto-Poto, Bacongo et Cabral relevant de l'Agence siège de Brazzaville.

Dans le cadre de l'extension de son réseau, une nouvelle agence est en cours de construction à Oyo, dans le département de la Cuvette. L'objectif étant de promouvoir la transformation numérique. A l'aide du système informatique, elle a introduit des outils de paiement électronique, optimisé ses services bancaires en ligne et facilité l'accès des particuliers et des entreprises à des services financiers modernes.

Totalisant à ce jour plus de 6200 comptes bancaires en ligne pour les particuliers et plus de 1600 pour les entreprises, la BSCA-Bank offre ainsi une grande diversité de services financiers permettant de soutenir la construction des infrastructures. Dans ce cadre, la RN 1 représente le plus grand projet sino-congolais.

Pour soutenir l'entretien de cette route, la BSCA fournit plusieurs services financiers, tels que le règlement des devises en capital pour l'entreprise y relative. Ces dernières années, elle a accordé environ 13 millions de dollars américains aux entreprises électriques sous forme de prêts, leur permettant de mener à bien l'extension du réseau électrique dans plusieurs régions, offrant ainsi aux habitants locaux une solution pour mettre fin aux pénuries d'électricité.

Des services financiers innovants

En innovant dans les modèles de services financiers, cette institution contribue à renforcer la résilience et la sécurité des chaînes industrielles et d'approvisionnement. En tant que banque commerciale internationale dûment agréée, elle a mis en place des services financiers innovants pour les chaînes industrielles.

Ces services aident les entreprises à accroître leur production et favorisent le développement intégré des grandes, moyennes et petites entreprises, tout en modernisant les chaînes industrielles et d'approvisionnement.

« Pour les grandes entreprises pétrolières, la BSCA-Bank a particulièrement conçu des solutions complètes de services financiers pour soutenir l'extension de leurs activités d'extraction de pétrole. Elle a également accordé des prêts et fourni des services diversifiés tels que le règlement aux entreprises liées à leur chaîne industrielle », rapportent les responsables de la BSCA-Bank. Selon eux, ces initiatives ont offert une garantie financière pour la stabilité de la chaîne industrielle du secteur pétrolier et gazier du pays. Tirant parti de ses avantages uniques, la banque améliore l'efficacité et la qualité des services financiers.

En tant que seule banque locale à offrir des services en monnaie chinoise RMB, elle développe activement des règlements et des transferts en yuans. Ce qui satisfait efficacement aux besoins des entreprises chinoises souhaitant effectuer des règlements commerciaux en monnaie chinoise et permet d'éviter les risques de change, tout en promouvant l'utilisation de cette monnaie en Afrique.

« La BSCA-Bank exploite l'avantage de ses distributeurs automatiques pour étendre son réseau de services. A fin juin 2024, un total de 146 distributeurs automatiques de billet ont été installés dans le pays », précise-t-on.