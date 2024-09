Congo-Brazzaville: Aménagement du territoire - Les formateurs bientôt dans les provinces

Après trois jours de renforcement des capacités, des cadres et agents du ministère de l'Aménagement du territoire sont prêts à être déployés sur le terrain, précisément dans les provinces pour former le personnel des divisions provinciales.

Ce, à l'issue d'un atelier de renforcement des capacités en vue de la vulgarisation du nouveau cadre et structures organiques (NCSO) du Secrétariat général à l'Aménagement du territoire, organisé récemment à Kinshasa dans le cadre du programme d'appui à la réforme de l'Aménagement du territoire financé par Cafi, à travers Fonaredd, et mis en oeuvre par le Programme des Nations unies pour le développement et le Fonds national d'aménagement du territoire.

Au terme de la formation, le secrétaire général de l'administration centrale de l'aménagement du territoire, Dieudonné Menzu, n'a pas caché sa satisfaction. " Grande est ma satisfaction de vous voir imprégnés dans la même logique que celle de la vision du chef de l'Etat, Antoine Tshisekedi, en vous donnant corps et âme pour maîtriser les contenus des modules de formation mis à votre portée dans l'optique de les transmettre aux nôtres qui attendent impatiemment en provinces ces enseignements enrichissants et validés", a-t-il déclaré.

Tout en réitérant ses félicitations aux participants, Dieudonné Menzu les a stimulés à aller de l'avant, soutenant qu'ils sont devenus des pionniers d'une opération qui s'inscrit dans la ligne droite du programme d'appui à la réforme de l'Aménagement du territoire et il ne peut que leur souhaiter plein succès dans l'exercice de leurs missions à travers toute l'étendue du territoire national.

"Cette mission ultime que vous avez acceptée, celle d'être de bons disciples de l'aménagement du territoire, est une preuve éloquente qui montre votre engagement de booster cette jeune administration qui, sans doute, dans les jours à venir, sera au même diapason que d'autres ministères", a-t-il renchéri.

Notons que l'objectif global de cet atelier était de préparer les formateurs à la double mission de vulgarisation du nouveau cadre et structures organiques du secrétariat général à l'Aménagement du territoire et de renforcement des capacités des agents provinciaux pour une meilleure appropriation de leurs tâches respectives.

Il était donc question de présenter, pour enrichissements, les contenus des modules de formation aux cadres et experts de la cellule d'appui technique à la réforme de l'aménagement du territoire désignés comme formateurs pour les missions de vulgarisation du NCSO du ministère de l'Aménagement du territoire et de renforcement des capacités des cadres et agents des divisions provinciales de l'Aménagement du territoire; de valider les modules de formation et, enfin, de sensibiliser les missionnaires aux activités à mener pendant la mission sur le terrain et la répartition des tâches.