Cameroun: Femmes et foncier - Horizons femmes mobilise pour l'accès des femmes aux titres fonciers

Dans le cadre du projet "Femmes et Foncier au Cameroun", mené par l'association Horizons Femmes avec l'appui de l'African Women Development Fund (AWDF), un atelier de sensibilisation et de plaidoyer a eu lieu le jeudi 5 septembre 2024 à la salle polyvalente des services du gouverneur à Bonanjo, Douala.

Cet événement visait à renforcer la mobilisation communautaire pour la sauvegarde des droits fonciers des femmes et des veuves dans la région du Littoral/ Cameroun.

La présidente des veuves de Douala 3e, Songue Catherine, a témoigné de l'impact positif du projet sur sa vie. "En tant que femme et veuve, cela m'a permis de foncer dans la démarche d'obtention du titre foncier", a-t-elle déclaré. Elle a souligné l'importance de cette initiative, expliquant comment elle a été sensibilisée aux enjeux fonciers grâce à l'intervention des équipes d'Horizons Femmes. "Cette dame m'a approchée pour la formation. Quand elle est revenue, elle m'a expliqué les enjeux, et je me suis sentie obligée de la suivre. Cela a été bénéfique pour moi", a-t-elle ajouté.

De son côté , Mme Denise Ngatchou, présidente de Horizons Femmes, a insisté sur l'importance pour les femmes de s'engager activement dans la sécurisation de leurs terres. "Les femmes doivent se mobiliser pour titrer leurs terrains. Le terrain n'est pas qu'une affaire d'hommes. La loi est claire en matière de foncier et protège la femme. Elles doivent accepter d'être accompagnées par Horizons Femmes pour accéder à leurs titres fonciers", a-t-elle affirmé.

Grâce à ce projet, environ cent titres fonciers ont déjà été obtenus par des femmes, avec le soutien du Fonds Africain pour le Développement de la Femme. Mme Ngatchou a également salué l'appui des autorités administratives et traditionnelles, notamment les gouverneurs des régions du Centre, de l'Ouest et du Littoral, qui ont contribué à ces avancées.

Comparée à la première phase, la présidente note une plus grande ouverture des femmes à la collaboration. Elles ne craignent plus que cette initiative soit un "FAKE", ce qui explique pourquoi plusieurs titres fonciers ont été délivrés en moins d'un an.

Cependant, beaucoup de femmes restent dans l'ignorance des avantages d'avoir un titre foncier. "Nous sollicitons l'accompagnement des médias et des autorités pour que les femmes comprennent la nécessité d'avoir un titre foncier. C'est pourquoi nous disons : « une femme, un titre foncier »", a conclu Mme Ngatchou, déterminée à poursuivre cette mobilisation pour l'égalité foncière au Cameroun.

Notons que, Horizons Femmes s'engage à accompagner les transformations sociales pour l'égalité des genres, en soutenant les femmes et les jeunes filles dans des secteurs vulnérables. Ses objectifs incluent l'amélioration des actions de santé communautaire, la promotion de la bonne gouvernance pour la protection des droits humains, l'autonomisation socio-économique des femmes et des jeunes filles à travers la lutte contre la pauvreté, la sécurité alimentaire et l'économie sociale. L'organisation s'investit également dans la gestion des effets du changement climatique, la garantie de la paix et la sécurité en situation de crise, tout en encourageant l'insertion des femmes dans l'économie numérique.