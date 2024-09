La nouvelle esplanade de Médina Baye sera réceptionnée, le 14 septembre prochain, la veille du « Gamou » annuel. Reconvertie en une grande salle de 3000 m2.

Avec une capacité d'accueil de 10.000 places assises, soit 6000 chaises, cette infrastructure va abriter cette année la célébration de la nuit du Prophète (PSL) avec plus de sécurité que lors des « Gamou » précédents où les nombreux fidèles passaient l'événement sous une tente. Mais aussi les cérémonies d'envergure comme les conférences publiques et autres activités religieuses accueillant du monde seront organisées dans cette infrastructure.

Cet important joyau, garni de tous les conforts et venu en renforcement au patrimoine infrastructurel dans la cité religieuse de Médina Baye, d'après le promoteur du programme des « Grands travaux de la Fayda », Baye Ciss, est d'un montant d'investissement de 1 milliard 500 millions de FCFA, rien que pour la conception. Outre la modeste contribution de l'État, ce majestueux bâtiment a été réalisé à plus de 90% sur fonds propres. Autrement dit les fonds collectés par les organisations de fidèles et autres partenaires proches de la famille religieuse.

Le bâtiment qui se trouve être le principal noyau du projet accueillera une extension en hauteur après le « Gamou ». Car les suites et autres salles de banquet vont être démarrées et serviront de lieux d'hébergement au Khalife et ses futurs hôtes de marque.

Le programme des « Grands travaux de la Fayda » ne compte pas s'en arrêter là, car suivront, dans un proche avenir, les projets de modernisation de la grande mosquée de Médina Baye et celle de la résidence du père fondateur de la cité religieuse, El Hadji Ibrahima Niasse (Baye). Une résidence en banco qui, depuis le rappel à Dieu de ce dernier en 1975, n'a jamais connu une quelconque modification encore moins une reconstruction.