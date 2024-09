Sénégal: Aliou Cissé, sélectionneur des lions - « Montrer la grande équipe que nous sommes »

Touché dans son orgueil, Aliou Cissé qui est sorti du stade du Président Abdoulaye Wade sous la bronca du public, ne s'avoue pas pour autant vaincu suite au match nul (1-1) face au Burkina Faso vendredi dernier.

Au contraire, le sélectionneur des Lions, qui faisait face à la presse hier, dimanche 8 septembre 2024, a estimé que ses joueurs ont une belle opportunité de montrer qu'ils sont une grande équipe. Morceaux choisis de son face à face avec les médias.

LE MATCH CONTRE LE BURUNDI

«Nous savons que nous allons vers un match très compliqué mais je crois que c'est là qu'on doit montrer la grande équipe que nous sommes, les grands joueurs que nous sommes les grands techniciens que nous sommes ».

LE SYSTÈME DE JEU 3-5-2 ?

« Est-ce que nous disposons des profils de joueurs pour jouer ce système 3-5-2 ? Je dis oui. Jouer aujourd'hui Ismaila Sarr comme piston gauche, c'est parce que nous pensons qu'il a le profil. C'est un athlète de haut niveau. Techniquement, il bon capable de répéter les efforts. Si on prend Habib (Diarra) à droite, je pense que c'est un garçon qui joue déjà comme piston en club. Lui aussi, il a un gros potentiel physique et il capable d'être un très bon en contre attaque...

Sadio Mané dans notre 4-3-3, il est notre deuxième attaquant en zone. Et je le dis et je le répète : 99,9% de buts de Sadio (Mane), il les a marqué dans la deuxième zone. Pour Pape Matar (Sarr), là il joue c'est là où il évolue en club... Depuis 10 ans ,on a changé de système. On a commencé avec un 4-3-2-1, on a joué en 4-3-3, on a joué en 4-4-2 et c'est avec la blessure de Krepin (Diatta) avant la CAN 2022 qui nous a fait changer de système et je l'ai dit : j'ai de grands joueurs capables de jouer dans n'importe quel système ».

GAGNER POUR CE RELANCER ?

« Tout match que je prépare je le fait avec toute la détermination, l'abnégation qu'il faut, tous les efforts que nécessite la préparation de ce match. Ça n'a pas changé depuis bientôt 10 ans. Avec la même force, on a travaillé le match contre la RDC...de la même façon nous allons le faire contre le Burundi. C'est vrai qu'il y a une contre-performance contre le Burkina Faso (1-1) mais aujourd'hui on a la possibilité de rectifier le tir contre le Burundi qui est une très bonne équipe et qui nous donnera les répondants nécessaires, je connais ce peuple et je sais que c'est de vaillants soldats.