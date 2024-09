Congo-Kinshasa: Des organisations contestent le bilan humain des événements sanglants à la prison de Makala

En République démocratique du Congo (RDC), huit jours après des incidents particulièrement sanglants à Makala, la prison centrale de Kinshasa, le doute subsiste toujours sur le nombre de morts : selon le gouvernement, 131 détenus sont décédés dans cette tentative d'évasion. Un bilan revu à la hausse ce 9 septembre mais qui est toutefois contesté par plusieurs organisations des droits humains. Lundi, le chef de l'État a présidé un Conseil des ministres extraordinaires sur le sujet, que les autorités affirment avoir été une tentative d'évasion. Elles demandent notamment les conclusions de l'enquête dans les jours qui viennent.

Selon le porte-parole du gouvernement de la RDC, le chef de l'État Félix Tshisekedi a en effet demandé à ceux en charge de l'enquête qu'ils rendent leur rapport dans les sept jours. Il a indiqué que des ONG et le bureau des droits de l'homme des Nations unies seront impliqués dans l'enquête et ont promis des sanctions sévères. Il a également revu en légère hausse le bilan, deux détenus étant décédés à l'hôpital des suites de leurs blessures.

Un bilan « ni crédible, ni transparent »

Un bilan de 131 morts contesté par différentes ONG. La Lucha tout d'abord, qui ne reconnaît pas ce bilan avancé par le gouvernement qui n'est, selon elle, « ni crédible, ni transparent »

Selon cette organisation, d'après les informations qui lui parviennent - témoignages de certains détenus à l'intérieur et certains membres de l'administration de la prison - le bilan est plus lourd. La Lucha qui se dit disposée à être membre de cette commission pour que cette enquête soit menée de manière transparente et efficace.

Un bilan contesté également par la Fondation Bill Clinton pour la Paix, qui travaille depuis longtemps sur la prison de Makala et pour qui il y a des incohérences dans les effectifs annoncés par le gouvernement, avant et après le drame. L'ONG qui affirme également avoir vu passer un nombre important de camions transportant des corps et qui en déduit que le nombre de détenus décédés est plus élevé que celui annoncé par les autorités.