Maroc: Le Caire - M. Bourita expose les cinq paramètres de la position du pays sur le Moyen-Orient et la situation à Gaza, définis par Sa Majesté le Roi

Le Caire — Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a exposé, mardi au Caire, les cinq paramètres de la position du Maroc sur la question du Moyen-Orient et la situation à Gaza, tels que définis par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, dans Son discours à l'occasion du 25è anniversaire de la glorieuse Fête du Trône.

Intervenant lors de la 162è session du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel, M. Bourita a précisé que ces cinq paramètres portent sur le soutien aux initiatives constructives visant à trouver des solutions pratiques pour la conclusion d'un cessez-le-feu concret et durable et le redressement de la situation humanitaire, la nécessité de sortir de la logique de gestion de crise en faveur de la recherche d'une solution définitive à ce conflit, ainsi que la cessation des hostilités à Gaza en tant que priorité urgente, qui doit se faire en parallèle avec l'ouverture d'un horizon politique susceptible d'instaurer une paix juste et durable dans la région.

Il s'agit également de recourir aux négociations pour ressusciter le processus de paix entre les parties palestinienne et israélienne, ainsi que d'instaurer la sécurité et la stabilité dans la région, à condition que cette dynamique soit inscrite dans le cadre de la Solution à deux États, aux termes de laquelle Gaza est partie intégrante des territoires de l'État palestinien indépendant, avec Al-Qods Oriental comme capitale, a-t-il souligné.

Le ministre a également réaffirmé l'engagement du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, en faveur des efforts louables visant à promouvoir le processus politique pour réaliser la stabilité et la paix dans les pays arabes encore en proie à des crises politiques, des guerres et des conflits, en faisant prévaloir le dialogue et les initiatives pacifiques, loin de la logique de la force et des solutions militaires.

M. Bourita a, de même, mis l'accent sur l'attachement du Maroc aux principes de bon voisinage, à la préservation de la souveraineté nationale des pays arabes et à la non-ingérence dans leurs affaires internes, ainsi que sur les efforts du Royaume destinés à transcender les différends conjoncturels, les conflits artificiels et les velléités communautaires.