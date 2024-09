Maroc: M. Qureshi Nias salue l'intérêt porté par le pays, sous leadership de Sa Majesté le Roi, au renforcement de la coopération islamique

Rabat — Le Secrétaire général de l'Union des Conseils des États membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), Muhammad Qureshi Nias, a salué, mardi à Rabat, l'intérêt porté par le Maroc au renforcement de la coopération islamique, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, mettant en avant la Haute sollicitude dont le Souverain entoure la cause palestinienne et la ville sainte.

S'exprimant à l'ouverture des travaux de la 52è réunion du Comité exécutif de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI, qu'abrite la Chambre des représentants, M. Qureshi Nias s'est félicité également de l'action constante du Royaume en faveur de la réalisation des objectifs de l'Union.

Il a, dans ce sens, rappelé que la ville de Rabat avait accueilli, en 2001, les travaux de la deuxième session de la Conférence de l'Union des conseils des États membres de l'OCI, ainsi que trois réunions ordinaires du Comité Exécutif, dont la dernière en date a été la troisième réunion extraordinaire du Comité, tenue en 2019.

Le Comité exécutif de l'Union des Conseils des États membres de l'OCI se réunit au moins deux fois par an, en présence d'au moins dix de ses quinze membres, pour examiner les demandes d'adhésion à l'Union, émettre un avis sur le projet d'ordre du jour du Comité général et de la Conférence, suivre le travail et les activités du Secrétariat général et mener à bien les autres missions qui lui sont confiées par le Comité général ou la Conférence.

Au programme de cette réunion de deux jours, qui sera couronnée par l'adoption de la Déclaration de Rabat, figurent plusieurs points dont l'élection du Bureau, l'adoption de l'ordre du jour et du programme de travail, la lecture et l'adoption du rapport du Secrétaire général de l'Union, l'établissement du projet d'ordre du jour des Comités spécialisés permanents et des sous-comités, en plus de l'adoption du projet d'ordre du jour de la 26e session du Comité général de l'Union et de la 19e session de la Conférence de l'UPCI.