Les députés Abass Fall et Mamadou Lamine Diallo relancent le débat sur le faux règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui a servi de base de travail législatif durant les deux années de mandature de cette quatorzième législature. Ils ont, en effet, déposé une plainte au niveau du Parquet de Dakar pour, disent-ils, situer les responsabilités sur les retouches faites sur le Règlement intérieur hors plénière de l'Assemblée nationale.

Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, et ses collègues de la majorité en zone de turbulence. Alors que la quatorzième législature est déjà sous la menace de dissolution par le président de la République, voilà qu'une autre épée de Damoclès plane sur la tête de certains membres de l'actuel bureau de l'Assemblée nationale.

En effet, les députés Abass Fall et Mamadou Lamine Diallo ont décidé hier, lundi 9 septembre, de mettre en exécution leur menace contre certains de leurs collègues de la majorité responsables de la falsification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui a servi de base de travail législatif durant les deux années de mandature de cette quatorzième législature.

En effet, ces deux députés membres des principaux groupes parlementaires de l'opposition Yewwi askan wi et Liberté démocratie et changement (Wallu) ont déposé une plainte au niveau du Parquet de Dakar. L'information a été révélée par les deux parlementaires à travers des publications sur leurs plateformes numériques.

« Chose promise, Chose faite ! Avec l'Honorable Abass Fall, j'ai déposé une plainte pour faux et usage de faux sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale auprès du Procureur de la République. Cette Assemblée nationale s'est accommodée au faux durant plus de 22 mois. A l'évidence, elle a perdu la force morale de représenter la Nation. Au Sénégal, il faut en finir avec le « tapalé », a publié l'honorable député Mamadou Lamine DIALLO dans son profil sur Méta (ex facebook). Abondant dans le même sens, son collègue Abass Fall va plus loin en révélant les infractions visées dans leur plainte. « Nous avons déposé aujourd'hui, le Président Mamadou Lamine DIALLO et moi-même, une plainte auprès du Procureur de la République pour faux, usage de faux et falsification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cette plainte vise tout simplement à situer les responsabilités sur les graves retouches faites sur le RI sans que les députés ne soient au courant. Plus jamais ça à l'Assemblée nationale ! ».