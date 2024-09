Maroc: RGPH-2024 - Rencontre avec les représentations diplomatiques et consulaires accréditées au Maroc

Rabat — Une rencontre avec les représentations diplomatiques et consulaires accréditées au Maroc a été organisée, mardi à Rabat, par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger et le Haut-Commissariat au Plan, afin de mettre en évidence le rôle de ces missions dans la sensibilisation de la communauté étrangère pour la réussite du Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH-2024).

Cette opération, septième du genre, réalisée en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et en conformité avec les recommandations de la Commission de statistique des Nations Unies vise à déterminer la population dans l'ensemble du Royaume, incluant aussi bien les citoyens marocains que l'ensemble des résidents étrangers vivant au Maroc.

Le recensement qui ne concerne pas uniquement les citoyens marocains mais également les étrangers résidant sur le territoire national, témoigne de l'engagement des autorités nationales à obtenir une vision complète et inclusive de la population résidente, en accord avec les standards internationaux, a indiqué le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Conformément aux pratiques internationales et aux conventions de Vienne sur les relations diplomatiques, le recensement ne concerne pas bien évidemment les membres des missions diplomatiques et consulaires accréditées au Maroc, a précisé M. Bourita dans une allocution lue en son nom par l'ambassadeur, directeur général des Affaires politiques au ministère, Fouad Yazough.

%

Le concours de ces missions demeure toutefois important et essentiel dans le cadre des relations bilatérales, a-t-il relevé, soulignant l'engagement et le soutien de ces missions pour faire de cette opération un succès, au bénéfice de tous les résidents de notre pays. Pour sa part, le Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami, a affirmé que la réussite du RGPH 2024 repose en grande partie sur l'adhésion des communautés étrangères résidant au Maroc, afin de garantir une représentation précise et inclusive de l'ensemble de la population.

En comparaison avec le Recensement de 2004, l'effectif de la population étrangère au Maroc a enregistré un accroissement absolu de 32.566 étrangers, soit un taux d'accroissement global de 63,3% sur la période intercensitaire, a indiqué M. Lahlimi dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général du HCP, Ayache Khellaf.

Saluant l'esprit de partenariat exemplaire dont ont fait preuve les représentations diplomatiques et les organisations internationales, dans le cadre de cette opération d'envergure, M. Lahlimi a souligné en particulier le soutien précieux du Fonds des Nations unies pour la population et de l'UNICEF, ainsi que l'initiative conjointe avec six agences onusiennes, ayant permis d'impliquer activement 74 migrants et réfugiés résidant au Maroc dans le processus de collecte des données, en tant que relais au sein de leurs communautés.

"Nous comptons beaucoup sur le rôle que peuvent jouer les représentations diplomatiques ainsi que les organisations internationales dans la sensibilisation de la communauté étrangère dans notre pays à la participation dans ce septième Recensement Général de la Population et de l'Habitat", a insisté M. Khellaf.

Cette mobilisation contribue à améliorer la qualité des statistiques produites, tout en renforçant l'efficacité des politiques publiques, a-t-il fait savoir, ajoutant que le succès de cette opération d'envergure dépend non seulement de la collaboration nationale, mais aussi de la solidité des partenariats internationaux, permettant au recensement de refléter fidèlement la diversité et les réalités de la population marocaine.

Le Recensement général de la population et de l'habitat revêt une importance capitale pour la planification des politiques publiques et le développement socio-économique du pays, offrant une photographie détaillée de la société marocaine et de son évolution.