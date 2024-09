Afrique: Forum de l'UA sur les MPME – Des perspectives de croissance annoncées pour les PME

« Selon le rapport des Nations Unies sur l'exploitation de la puissance et de la résilience des MPME 2024, les MPME représentent 90 % des entreprises, 60 à 70 % de l'emploi et 50 % du PIB mondial », a déclaré Son Excellence Netumbo Nandi-Ndaitwah, Vice-président de la République de la Namibie, à la cérémonie d’ouverture du Forum de l’Union Africaine sur les Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MSME) qui se tient actuellement en Namibie et jusqu’au 13 septembre 2024.

Selon lui, la Namibie est honorée d'accueillir le troisième Forum des MPME de l'UA 2024.

En effet, le Vice-président a indiqué qu’en tant qu'épine dorsale des sociétés partout dans le monde, les MPME contribuent aux économies locales et nationales et au maintien des moyens de subsistance, en particulier parmi les travailleurs à moyen revenu, les femmes, les jeunes et les groupes en situation vulnérable.

C’est dans cette perspective que Monsieur Albert M. Muchanga Commissaire de l’Union Africaine au développement économique, au commerce, au tourisme, à l'industrie et aux minéraux a annoncé la mise en place d’une plateforme de renforcement des capacités, de mise en réseau et d’expositions pour les MPME.

A cet égard, il espère que les participants de cette 3éme édition du Forum de l’UA sur les MPME profiteront de ces opportunités avec de meilleures perspectives de croissance pour leurs entreprises.

Dans le but de renforcer les capacités des MPME, il a également mentionné qu’« au cours de ce Forum, ils lanceront la première édition du programme de bourses du Réseau des Entreprises Africaines.

%

Ledit réseau met en relation les MPME africaines avec les marchés, les compétences et le financement. « Il repose, à cet égard, sur quatre piliers principaux, à savoir : l'Observatoire africain du commerce, la Plateforme des routes commerciales, le Système d'information sur les marchés et le Réseau de financement des investissements », a souligné M. Muchanga.

A l’en croire, dans cette édition inaugurale, cinquante MPME, issues des cinq régions d’Afrique et de trente pays dont la Namibie, ont été sélectionnés pour un programme de renforcement des capacités de douze mois comprenant une formation et un mentorat.

Ainsi, il a assuré qu’ils collaboreront, entre autres, avec le Centre du commerce international, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) dans le cadre de ce programme de formation et de mentorat.

Le Commissaire de l’Union Africaine au développement économique, au commerce, au tourisme, à l'industrie et aux minéraux a tenu à rappeler que les cinquante entreprises sélectionnées ont déjà des impacts positifs dans les secteurs de l’agriculture durable, de la fabrication, de la transformation numérique, de la valorisation des minéraux et des industries créatives.

Ce programme rejoint la stratégie de l’UA en faveur des Petites et Moyennes Entreprises (PME) qui, selon Mme Pamela Hamilton Coke, Directrice exécutive du Centre du Commerce International, repose sur la vision d'un continent africain dont les économies dynamiques occupent une place de choix sur la scène mondiale.

A son avis, cette stratégie reconnaît d'emblée que cette vision ne sera possible qu'en donnant aux petites et moyennes entreprises africaines les moyens de prospérer. « C'est ce qui crée de nouveaux et meilleurs emplois. C'est ce qui fait de l'inclusion sociale une réalité, et non pas seulement une aspiration », a-t-elle déclaré.

Elle s’est dite très fière d'être partenaire du forum de cette année et d'organiser conjointement des ateliers sur les technologies éducatives. « Nous avons constaté au cours des 60 dernières années qu'un commerce connecté, durable et inclusif ne peut se produire que lorsque nous accordons la priorité aux PME, et l'une des plus grandes opportunités en Afrique pour rendre cela possible est la zone de libre-échange continentale africaine » a assuré, la Directrice exécutive du Centre du Commerce International.