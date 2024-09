Afrique: Célébration du 60e anniversaire de BAD - Alassane Ouattara félicite l'institution pour ses performances

La Côte d'Ivoire a abrité la célébration du 60è anniversaire de la Banque africaine de développement (BAD) en présence de Président de la République Alassane Ouattara, des membres du gouvernement ce mardi 10 septembre à l'Hôtel Sofitel Ivoire. Ce en présence du Chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara et plusieurs membres du gouvernement ivoirien et des gouverneurs de la BAD appris Allafrica.com de plusieurs sources dont la presse locale.

A la tribune, Dr Adesina Akinwumi est revenu sur le parcours de la Banque depuis sa création le 10 septembre 1964, son rôle transformateur dans le développement de l'Afrique et sa vision pour l'avenir du continent. Selon lui, la Bad a assisté à une croissance phénoménale des ressources de la Banque pour répondre aux besoins des pays africains. « Aujourd’hui, la Banque africaine de développement est la seule institution financière multilatérale entièrement dédiée à l’Afrique. C'est la seule institution financière du continent bénéficiant d'une notation de crédit mondiale AAA. », a-t-il révélé. Selon le patron du Groupe de la Bad, depuis son premier projet au Kenya en 1967, la Banque a soutenu plus de 6 575 projets à travers le continent. « Au cours des dix dernières années seulement, la Banque a investi 77 milliards de dollars soit plus de 45 622 mille milliards de Fcfa dans 3 000 projets.

Adesina a assuré qu'aujourd’hui, le capital actionnarial de la Banque, qui s’élève désormais à 318 milliards de dollars soit plus de 188 415 mille milliards, fournit la puissance nécessaire pour faire davantage pour l’Afrique. « Nous sommes aujourd’hui une banque plus grande, plus audacieuse et meilleure, mieux placée pour répondre aux besoins et aux défis futurs de l’Afrique. », a-t-il dit. Alassane Ouattara a félicité le président du Groupe de la BAD et son Conseil d’administration pour la performance réalisée par l’institution ces dernières années.

%

« Je félicite le président Adesina Akinwumi, le conseil d'Administration et tous les employés de la Banque africaine développement pour la performance de la Bad », a déclaré Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire.

Selon Alassane Ouattara, cette performance suscite un sentiment de fierté et d’espoir, notamment en matière de transparence et de gouvernance où elle a été reconnue comme l’institution la plus transparente par 50 institutions de développement.

« La banque africaine de développement est devenue un acteur incontournable de développement du continent, une référence en matière de développement et de financement de projet transformateur, économies africains », a jouté Alassane Ouattara.

Malgré des nombreux obstacles rencontrés la banque africaine, a su relever les défis assurant le lancement d’une structure crucial, le soutien économique, audacieux et l’amélioration. Notamment au niveau de la gestion de graves inondations et la faim dans plusieurs pays africains. « Vela veut dire que la gouvernance continentale n’est pas au niveau de la performance de la Banque africaine le développement. », a-t-il déploré.

'est pourquoi, il a conseillé à la banque de faire encore plus dans ce domaine et encourager les États à plus d'efforts pour endiguer ces phénomènes que ce soit dans le domaine du climat, de l’agriculture. Mais également pour la recherche de la paix et de la démocratie.

Alassane Ouattara s'est par ailleurs félicité du soutien de la banque au développement de la Côte d’Ivoire. Selon lui, le soutien de la Bad à son pays a largement contribué aux belles performances de l’économie ivoirienne. « La banque a intensifié son soutien passant de 460 millions de dollars en 2015 soit plus de 272 mille milliards de Fcfa à 3,3 milliards de dollars en 2023 soit plus de 1 955 mille milliards de Fcfa. », a -t-il souligné

Rappelons que les festivités du 60e anniversaire ont débuté avec un événement réservé au personnel le 09 Septembre 2024. Cet événement comprenait des activités musicales et culturelles traditionnelles, des discussions sur l'empreinte institutionnelle de la Banque, une exposition, un séminaire avec les parties prenantes de la communauté incluant des étudiants, des jeunes innovateurs et des entrepreneurs, ainsi que la société civile, et un symposium du Conseil du personnel.