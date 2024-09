Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 Septembre 2024

Gabon : Elim/CAN 2025- Les fauves corrigées 2-0 par les Panthères

Dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le Gabon a signé une victoire décisive face aux Fauves de l’Oubangui. Au terme d’une prestation solide, les Panthères ont triomphé sur le score de 2-0, grâce aux buts de Pierre-Emerick Aubameyang et de Shavy Warren Babicka. Dès le coup d’envoi, les Gabonais ont affiché une intention offensive claire. Pierre-Emerick Aubameyang, capitaine de l’équipe, a ouvert le score dès les premières minutes, montrant la voie avec sa maîtrise habituelle. Ce but rapide a permis au Gabon de prendre le contrôle du match, dictant le tempo tout au long de la rencontre. La première mi-temps a vu le Gabon dominer largement, avec une possession de balle majoritaire et des occasions nettes. Shavy Warren Babicka a ajouté un second but juste avant la pause, consolidant l’avance des Panthères et éteignant les espoirs d’une remontée pour les Fauves. En seconde période, le rythme du jeu a ralenti, les Gabonais choisissant de gérer leur avantage plutôt que de se lancer dans des attaques incessantes. L’équipe a su préserver son avance avec une défense solide et un milieu de terrain efficace, empêchant toute réaction de l’adversaire.(Source : alibreville.com)

Côte d'Ivoire: Célébration du 60e anniversaire de BAD - Alassane Ouattara félicite l’institution pour ses performances

La Côte d'Ivoire a abrité la célébration du 60è anniversaire de la Banque africaine de développement (BAD) en présence de Président de la République Alassane Ouattara, des membres du gouvernement ce mardi 10 septembre à l'Hôtel Sofitel Ivoire. Ce en présence du Chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara et plusieurs membres du gouvernement ivoirien et des gouverneurs de la BAD appris Allafrica.com de plusieurs sources A la tribune, Dr Adesina Akinwumi est revenu sur le parcours de la Banque depuis sa création le 10 septembre 1964, son rôle transformateur dans le développement de l'Afrique et sa vision pour l'avenir du continent. Selon lui, la Bad a assisté à une croissance phénoménale des ressources de la Banque pour répondre aux besoins des pays africains. « Aujourd’hui, la Banque africaine de développement est la seule institution financière multilatérale entièrement dédiée à l’Afrique. C'est la seule institution financière du continent bénéficiant d'une notation de crédit mondiale AAA. », a-t-il révélé. Selon le patron du Groupe de la Bad, depuis son premier projet au Kenya en 1967, la Banque a soutenu plus de 6 575 projets à travers le continent. « Au cours des dix dernières années seulement, la Banque a investi 77 milliards de dollars soit plus de 45 622 mille milliards de Fcfa dans 3 000 projets.( Source: allafrica.com)

Rca : Forte pluie à Bozoum et sa périphérie - Maisons et plantations dévastées

Les pluies torrentielles qui se sont abattues vendredi dernier ont entraîné l’écroulement de nombreuses maisons au village Manga, situé à 30 km de Bozoum, laissant plusieurs familles sans abri. En tout, on dénombre une centaine de sinistrés qui se retrouvent aujourd’hui sans toit. Ces derniers appellent le gouvernement et les organisations humanitaires à l’aide pour faire face à cette situation dramatique. Ces pluies torrentielles ont non seulement détruit des habitations, mais elles ont également ravagé des champs agricoles, inondant les cultures prêtes à être récoltées. Cela fait craindre une insécurité alimentaire dans les semaines à venir, surtout pour les familles qui dépendent de ces cultures pour leur subsistance. Les eaux stagnantes autour du village augmentent les risques d’épidémies, notamment de maladies liées à l’eau, comme le paludisme et la diarrhée.« Nous sommes inquiets pour notre avenir, à la fois pour notre santé et pour nos moyens de subsistance. Nous avons tout perdu en une seule nuit », tempête Gilbert Ngoupendé, le chef du village Manga,qui attend le secours des autorités locales et des organisations humanitaires. (Source : abangui.com)

Niger : Diplomatie- Une délégation de l’Ex Assemblée Nationale du Niger en mission de travail au Mali et au Burkina Faso

Une délégation de l’Ex-Assemblée Nationale du Niger, conduite par son Administrateur délégué, le Colonel Major Idé Abdou Kambé a quitté Niamey, ce mardi 10 septembre 2024, à destination de Bamako au (Mali) et à Ouagadougou au (Burkina Faso) dans le cadre d’une mission de travail. L’objectif de cette mission vise à échanger avec les deux Institutions parlementaires de transition du Mali et du Burkina Faso sur la mise en œuvre du traité de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). Dans les capitales burkinabé et malienne, la délégation de l’ex-assemblée nationale du Niger s’imprégnera également du mécanisme de mise en place des organes législatifs de transition. (Source : Anp)

Mali : Visite du président Goïta à Pékin - Plusieurs contrats dans la valise

Dans une interview accordée a la presse nationale, le président Assimi Goita est revenu sur son séjour a Beijing dans le cadre du Forum sur la coopération Chine-Afrique (Focac) 2024.Une participation bénéficiaire à tout point de vue, car elle a été l’occasion pour la délégation malienne de signer plusieurs contrats avec la partie chinoise, notamment le financement de la réalisation de la centrale solaire «Safo 2», la construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale du Mali, le financement de la construction d’un Centre diabétique de haut standing. Répondant à l’invitation du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, était la semaine dernière à Pékin pour participer au 9ème Forum sur la coopération Chine-Afrique (Focac). Après une semaine d’activités intenses, le chef de l’État a tiré le bilan de son séjour dans la capitale chinoise. Il a rappelé que ces relations concernent pratiquement tous les domaines intéressant la vie de nos populations : défense et sécurité, éducation, agriculture, énergie et eau.

Togo : Consommation- L’inflation établie à 3,6% en juillet, malgré une hausse des prix alimentaires

Au Togo, le taux d’inflation pour le mois de juillet 2024 s’est établi à 3,6%, en légère baisse par rapport à juin (3,8%), selon les dernières données de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques et Démographiques (INSEED). Si cette baisse s’inscrit dans un contexte de stabilité relative des prix, elle intervient dans un environnement où certains postes de consommation ont tout de même connu des variations notables. L’indice national harmonisé des prix à la consommation (INHPC), qui suit les prix de l'essentiel des produits de consommation sur le territoire, a progressé de 0,5% par rapport au mois de juin. Cette hausse est principalement due à l'augmentation des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+1,2%), des biens et services divers (+0,3%) et des restaurants et hôtels (+0,1%). À l'inverse, les prix des boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants, ont reculé de 2,0%, contribuant ainsi à atténuer la hausse générale observée. (Source : Togo First)

Bénin : Parlement- 3 importants dossiers au menu de la 3è session extraordinaire

Les députés de la neuvième législature sont attendus demain mardi 10 Septembre 2024 dans l’hémicycle. Ils sont invités par le président Louis Vlavonou pour le compte de la 3è session extraordinaire (SE). La troisième session extraordinaire de l’année 2024 s’ouvre demain mardi 10 Septembre avec trois principaux dossiers inscrits à l’ordre du jour. Il s’agit notamment de l’examen de l’avant-projet de budget du Parlement pour la gestion 2025, la modification du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, et la désignation des membres du Conseil économique et social (Ces) aux niveaux départemental et national, rapporte La Nation.De manière spécifique, les parlementaires examineront en premier lieu la proposition de résolution visant à modifier et compléter le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale béninoise. Ensuite, ils étudieront l’avant-projet de budget de l’Assemblée nationale pour l’année 2025. (Source : acotonou.com).

Sénégal : Accident de la circulation Ndiama Fall - Communiqué du ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens

Le lundi 9 septembre, aux environs de 05h30 du matin, un tragique accident de la route s'est produit sur la RN3, à hauteur du village de Ndiama Fall, dans la commune de Ndangalma, département de Bambey. Une violente collision est survenue entre un camion transportant des granulats et un bus de transport en commun. D'après les premières constatations, le bus, qui transportait simultanément des passagers et des bonbonnes de gaz tout en roulant à vive allure, a effectué un dépassement dangereux. Le choc avec le camion a provoqué un incendie dans le bus. Malgré l'intervention rapide des sapeurs-pompiers, arrivés sur les lieux dix minutes après l'accident, le bilan humain est lourd : 52 victimes, dont 16 personnes décédées, et 36 blessées, parmi lesquelles 24 sont dans un état grave.( Source:adakar.com)