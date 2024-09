Kenya: Une marathonienne kenyane se mobilise contre la violence fondée sur le sexe en mémoire des athlètes décédés

Viola Cheptoo, célèbre coureuse de fond kenyane aux nombreuses victoires, a été profondément affectée par le meurtre de son amie proche et collègue athlète Agnes Tirop, quelques jours seulement après avoir établi un record du monde en 2021. Agnes a été poignardée à son domicile dans la ville d'Iten, dans l'ouest du Kenya, et son mari a été arrêté pour le meurtre. Elle n'avait que 25 ans.

L'année suivante, une autre athlète, Damaris Muthee Mutua, a été retrouvée étranglée dans la maison de son petit ami dans la même ville d'entraînement, Iten.

En réaction, Viola, avec d'autres athlètes féminines et des amis, a créé la fondation Tirop's Angels pour aider à lutter contre la violence fondée sur le genre.

La mort récente de la coureuse ougandaise Rebecca Cheptegei, qui a connu un sort similaire, a renforcé la détermination de Viola à lutter pour la justice et à protéger les femmes et les filles de la violence.

À son retour des Jeux olympiques de 2024 à Paris, la police affirme que Rebecca Cheptegei a été aspergée d'essence et brûlée par son petit ami, également à Iten, au Kenya, où elle s'entraîne. Quelques jours plus tard, elle est décédée.

Pour Viola, cette nouvelle a réveillé les souvenirs douloureux de son amie Agnes Tirop.

Les Nations Unies estiment que toutes les 11 minutes en moyenne, une femme ou une fille est tuée par un partenaire intime ou un membre de sa famille quelque part dans le monde, et l'organisation a fermement condamné la mort de Cheptegei, déclarant que « la violence fondée sur le genre est l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues dans le monde, et doit être traitée comme telle ».

Nous avons parlé pour la première fois avec Viola des Anges de Tirop en 2023, et nous avons repris contact avec elle après la mort tragique de Cheptegei.

« La mort de Cheptegei m'a rendue très triste », a déclaré Viola à Afrique Renouveau, la voix chargée d'émotion. « Elle a ravivé les mauvais souvenirs d'Agnès. Nous sommes en deuil.

Viola ne connaît que trop bien la triste réalité à laquelle sont confrontées de nombreuses femmes dans l'athlétisme. Les pressions et le contrôle exercés par les partenaires intimes sont une tendance inquiétante.

La violence sexiste devrait être déclarée « épidémie » ici et traitée de toute urgence », souligne-t-elle. Elle veut que justice soit rendue à Cheptegei, comme elle l'a fait pour Agnes. Ces deux décès ont ravivé sa mission de lutte contre la violence dont sont trop souvent victimes les femmes qui réussissent dans le sport.

Le parcours de Viola en tant que militante contre la violence fondée sur le genre a commencé après le meurtre tragique d'Agnes. Agnes et elle étaient amies et concurrentes, Agnes ayant récemment battu le record du monde du 10 000 m quelques semaines avant sa mort.

Viola se souvient du temps passé ensemble lors de la compétition en Allemagne, de la joie pure qu'Agnes a ressentie à la suite de son exploit. Mais cette joie a été de courte durée lorsque, à son retour au Kenya, Agnes a été tuée. Cette tragédie a dévasté Viola. « Agnes était une athlète phénoménale, une personne adorable et une bonne amie », a déclaré Viola. « Sa mort m'a beaucoup touchée.

La fondation

Ne voulant pas rester passive, Viola a canalisé son chagrin pour passer à l'action.

S'inspirant de sa propre expérience de témoin de violence sexiste dans sa famille, elle a créé Tirop's Angels, une fondation nommée en l'honneur d'Agnès. Cette fondation se concentre sur la sensibilisation et le soutien aux survivants de la violence sexiste.

« J'ai vu ma soeur aînée subir des violences basées sur le genre et je n'allais pas rester indifférente plus longtemps », explique Viola. « J'ai contacté quelques amis et c'est ainsi qu'est née la fondation Tirop's Angels.

Par l'intermédiaire de Tirop's Angels, Viola et son équipe s'efforcent de prévenir la violence fondée sur le genre en informant les femmes et les jeunes filles des signes précurseurs de la violence fondée sur le genre, des risques encourus et de la manière et du lieu où chercher de l'aide. Elles se rendent dans les écoles, les camps de jeunes et les églises pour transmettre à ces jeunes des connaissances sur la violence liée au sexe et insister sur l'importance de s'exprimer.

Viola comprend que dans de nombreuses communautés de la région, la violence domestique a été normalisée, mais elle refuse de l'accepter.

« Nous disons à nos communautés que la violence est inacceptable », affirme-t-elle, déterminée à changer le discours.

Son travail va au-delà de l'éducation.

La fondation Tirop's Angels offre également un soutien psychosocial, médical et juridique aux survivants de la violence liée au sexe, ainsi que des refuges pour ceux qui sont en danger immédiat.

« Nous apportons le soutien général dont les survivants ont besoin », explique-t-elle, soulignant que les efforts de l'organisation s'inscrivent dans la continuité de l'héritage d'Agnès.

Première course commémorative

En mars 2023, la fondation a organisé la première course commémorative Agnes Tirop, à laquelle plus de 1 000 athlètes ont participé, honorant ainsi la mémoire d'Agnes et sensibilisant à la violence liée au sexe.

Le message de Viola aux femmes et aux jeunes filles est clair : « N'ignorez pas les signaux d'alarme ».

Elle met en garde contre le fait de considérer les menaces ou les comportements violents comme de la simple colère, rappelant aux jeunes femmes de prêter attention aux signes d'alerte dans leurs relations.

De même, elle apprend aux jeunes filles à reconnaître les avances déguisées de la violence sexuelle, comme les hommes qui offrent de l'argent pour des produits de première nécessité tels que des serviettes hygiéniques, et leur conseille vivement de demander de l'aide à des adultes de confiance.

Malgré le lourd tribut que lui impose son travail de sensibilisation, Viola garde espoir et s'engage.

Viola continue de courir des marathons tout en défendant la justice pour les survivants de la violence fondée sur le genre. Bien que sa récente sixième place au marathon de New York 2023 ne lui ait pas permis de remonter sur le podium comme elle l'avait fait l'année précédente en terminant deuxième, elle se réjouit du succès de ses compatriotes kenyans qui ont pris la première et la troisième place.

Loin des pistes, elle se consacre à l'expansion de Tirop's Angels et veille à ce que la lutte contre la violence fondée sur le genre atteigne tous les coins du Kenya.

Grâce à son travail, Viola transforme la tragédie en objectif, déterminée à faire en sorte que plus aucune vie ne soit perdue à cause de la violence.

Son message est un message de paix et de gentillesse, exhortant les communautés à résoudre les conflits sans recourir à la violence.

« Travaillons ensemble pour mettre fin à la violence sexiste », encourage-t-elle, persuadée qu'en unissant leurs efforts, elles pourront éviter de nouvelles tragédies comme celles d'Agnes Tirop et de Rebecca Cheptegei.