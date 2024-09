Afrique: Éliminatoires CAN 2025 - L'Algérie confirme, le Gabon se relance, la Guinée sombre

L'Algérie a corrigé le Liberia (3-0), l'Égypte a fait de même contre le Botswana (4-0). Le Gabon s'est repris avec une victoire face à la Centrafrique, au moment où le Cameroun faisait match nul (1-1) au Zimbabwe et que la Guinée était humiliée par la Tanzanie (1-2).

Cinq jours après une victoire dans la douleur face à la Guinée équatoriale, l'Algérie n'a pas trop souffert ce mardi pour battre Liberia (3-0). À Monrovia, dans un stade Samuel Do loin d'avoir fait le plein, les Fennecs ont rapidement douché les espoirs de la Lone star avec l'ouverture du score très tôt d'Amine Gouiri (17e).

Déjà buteur contre la Guinée équatoriale, l'attaquant de Rennes (France) a récidivé en profitant d'un ballon qui traîne dans la surface et bien chipé par Mohamed Farsi, pour inscrire son troisième but en sélection. Malgré une équipe remaniée par rapport à la première journée, les hommes de Vladimir Petkovic ont eu la maîtrise de la rencontre, doublant la mise sur une belle frappe des 25 mètres d'Adem Zorgane (25e). Baghdad Bounedjah, sur un but de renard, enfonce le clou (80e) et donne à cette victoire algérienne des allures de correction devant le Liberia.

C'est un carton plein pour l'Algérie qui prend, seule, la tête de la poule E avec déjà quatre points d'avance sur son dauphin, le Togo.

Le Cameroun cale

L'Égypte a également fait le plein en deux journées. Les Pharaons sont allés s'imposer sur la pelouse du Botswana (4-0) après leur ballade face Cap-Vert lors de la première journée. Trezeguet s'est offert un doublé (5e, 29e), Mohamed Salah a enfoncé le clou (56e), et Mostafa Fathi conclu la marque (90+4).

Surclassé par le Maroc (4-1), Gabon s'est remis à l'endroit en décrochant une belle victoire face à la République centrafricaine (2-0). Pierre-Emerick Aubameyang a ouvert le score sur penalty (11e), Shavy Babicka a fait le break (40e). Les Fauves, emmenés par leur capitaine Geoffrey Kondogbia, ont fait mieux que résister avec des grosses occasions qui ont permis de mettre en évidence le gardien gabonais Loyce Mbaba.

Rien ne va plus pour le Syli national de Guinée domptée par la Tanzanie (1-2). Les quarts de finalistes de la dernière CAN ont essuyé une deuxième défaite en deux journées après leur revers face à la RD Congo (0-1). Si la défaite face à la RD Congo (0-1) n'était pas déshonorante, celle-ci devant les Taïfa stars est une véritable humiliation pour hommes de Charles Paquille. Celui-ci assure l'intérim pour les éliminatoires de la CAN 2025d epuis le limogeage de Kaba Diawara. Avec deux défaites, les Guinéens sont déjà au pied du mur avant les deux prochaines journées en octobre.

Enfin, le Cameroun s'est contenté d'un point lors de son déplacement au Zimbabwe (0-0) avec quasiment la même équipe de départ que celle qui a battu la Namibie (1-0) samedi dernier.