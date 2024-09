Algérie: Boxe - La Fédération algérienne rejoint la World Boxing

ALGER — La Fédération algérienne de boxe (FAB) a rejoint la World Boxing, nouvelle instance internationale agréée par le Comité international olympique (CIO) qui veille à ce que la boxe reste au coeur du mouvement olympique, a annoncé mardi la Comité olympique et sportif algérien (COA).

"La Fédération algérienne de boxe, à sa tête le président Youcef Khelifi, informe l'opinion publique qu'elle a officiellement adhéré à la nouvelle instance internationale World Boxing", a annoncé de son côté, l'instance fédérale dans un communiqué, diffusé sur son site officiel.

Pour sa part, la World Boxing a indiqué que "les fédérations nationales de boxe au Japon et en Algérie sont devenues les deux derniers pays à rejoindre World Boxing. Cela signifie que World Boxing compte maintenant 44 membres couvrant les cinq continents qui rivalisent dans la boxe internationale, dont 7 qui ont rejoint depuis la fin des Jeux olympiques de 2024".

"Le Japon et l'Algérie portent à sept le nombre de pays qui ont rejoint World Boxing depuis la fin des Jeux olympiques de Paris 2024 et font suite à l'approbation récente des demandes d'adhésion du Taipei chinois, du Pakistan, du Bhoutan, de Fidji et de l'Equateur", ajoute la même source.

"Nous continuons à traiter les candidatures d'un certain nombre de pays et il est clair que de plus en plus de fédérations nationales reconnaissent que l'adhésion à World Boxing est le seul moyen de garantir que leurs boxeurs pourront continuer à poursuivre leur rêve de concourir sur la plus grande scène du sport aux Jeux olympiques", a-t-il ajouté.

La World Boxing a été lancée en avril 2023 et vise à maintenir la boxe aux Jeux olympiques. Le 7 mai 2024, elle a tenu la première réunion officielle avec le CIO, qui a marqué le début d'une collaboration formelle visant à établir une voie pour que la boxe reste aux Jeux olympiques.