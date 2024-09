Angola: Recensement/2024 - Un dirigeant veut un plus grand engagement des journalistes

Luanda — Le secrétaire d'État à la Communication sociale, Nuno Caldas Albino, a appelé mardi, à Luanda, à un plus grand engagement des professionnels de la communication sociale dans le Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH), qui débute le 19 septembre, à travers le pays.

Intervenant au deuxième séminaire destiné aux journalistes, dans le cadre du Recensement de 2024, le secrétaire d'État a souligné que le Recensement constituera l'opération statistique la plus vaste et la plus complexe que le pays réalisera depuis 2014.

Selon le secrétaire d'État, les journalistes, les analystes et les faiseurs d'opinion ont un rôle pertinent et essentiel dans ce processus.

Concernant le deuxième séminaire, il a indiqué qu'il s'inscrit dans le cadre des actions préparatoires pour atteindre les objectifs du RGPH 2024, qui fournira des données statistiques essentielles à la formulation de bonnes politiques publiques.

Selon le secrétaire d'État, le recensement est une opération de mobilisation sociale qui nécessite la participation et la collaboration de tous, la contribution des médias étant importante.

Nuno Caldas Albino a ajouté que les médias, les analystes et les influenceurs numériques ont la capacité de mobiliser et de sensibiliser la population pour que chacun participe à ce processus.

"La mission de sensibiliser, mobiliser et communiquer dans un monde de plus en plus globalisé appartient à tous, y compris à la classe journalistique, avec un accent particulier, en raison du rôle pertinent qu'ils jouent dans le processus de transmission de l'information et de formation de la conscience sociale", a-t-il souligné.

Au cours du séminaire, destiné aux journalistes des organismes publics et privés, des sujets liés à la caractérisation et aux notions fondamentales du RGPH 2024, le calendrier des actions réalisées et en cours du RGPH 2024 ont été abordés.

Le plan de communication du RGPH 2024, les tâches essentielles à accomplir par les Comités provinciaux multisectoriels d'accompagnement du RGPH 2024, ainsi que la séance de lancement/ouverture, ont également été discutés.

Le Recensement Général de la Population et de l'Habitat aura lieu sous le thème « Ensemble, nous comptons pour l'Angola ».

Le premier Recensement Général de la Population et de l'Habitation - RGPH a été réalisé en Angola postindépendance, il y a dix ans (2014).

En 2014, l'Angola comptait plus de 25 millions d'habitants, dont près de sept millions à Luanda.

La Projection démographique (2024) de l'Institut national de la statistique indique que l'Angola compte plus de 35 millions d'habitants.