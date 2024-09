Congo-Brazzaville: Fédération congolaise de volleyball - Jean-Claude Mopita réélu

Jean-Claude Mopita a été réélu président de la Fédération congolaise de volleyball (Fécovo) au terme de l'assemblée générale élective qui s'est déroulée, le 9 septembre, au Salon VIP du stade Alphonse -Massamba-Débat. En poste depuis 2012, il n'a pas eu de challenger.

« Oui ! Sur bien des points, nous avons fait plus que prévu, mais il va sans dire que beaucoup reste à faire », a expliqué Jean-Claude Mopita, dans son programme de développement sportif « oeuvrons ensemble pour notre volleyball ».

Son programme pour les quatre prochaines années s'articule sur la concertation avec les partenaires impliqués dans cette oeuvre pour élucider ensemble les goulots d'étranglement du volleyball national mais aussi de privilégier de façon responsable l'émergence des solutions durables et l'engagement. « L'engagement de chacun là où il se trouve pour être prêt... à œuvrer pour le succès de nos objectifs communs.

Autrement dit, et à partir de ces deux principes, nous devons progressivement mais fièrement consolider nos acquis et, surtout, avoir au triple plan administratif, technique et organisationnel les soucis du résultat concret », a-t-il exhorté.

Le président de la Fécovo s'est engagé à assurer la vulgarisation et la promotion de la discipline par la formation et le recyclage des cadres administratifs et techniques. La formation sportive des jeunes joueurs par le redémarrage du volleyball au niveau des poussins, minimes et des cadets avec un accent particulier en milieu scolaire à l'instar d'Africa Dream fait partie des priorités.

Il n'a pas non plus oublié la reconstitution de toutes les différentes catégories des sélections nationales (U17, U-19, U-20, U-21 et U-23) ainsi que le volleyball féminin et l'organisation des compétitions nationales, départementales et sous-régionales.

« Nous n'avons donc pas le droit de trahir notre mission. Au risque de passer à côté de l'espérance d'une communauté à qui la nature a tout donné : les terrains plats, eucalyptus plus que droit, filets de pêcheurs, jeunesse dynamique qui n'aspire qu'à l'excellence dans l'unité et la concorde que nous devons à tout prix redorer », a insisté le président de la Fécovo.

Jean-Claude Mopita sera aidé dans l'exercice de ses fonctions par des collaborateurs qu'il connaît parfaitement bien, ceux qui ont longtemps oeuvré pour la même cause, notamment Jean-Marie Ompébé ( premier vice-président), Jean Paul Kiba (troisième vice-président), Landry Matsimi Makita (quatrième vice-président).

Jean Baptiste Matondot Paunel est le secrétaire général secondé par Louis Marie Mizingou. Francis Diawa est le trésorier général avec pour adjointe Anna Medah Moungala. Omer Makoumbou, Mme Ndeké née Sara Ahoui et Divion Ossié Moussimba sont les membres. Epiphanie Ambeto est membre du commissariat aux comptes.