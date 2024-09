Maroc: Signature à Rabat d'un accord établissant le siège du Comité des Capitales de la culture africaine au pays

Rabat — Un accord portant sur l'établissement du siège du Comité des Capitales de la culture africaine dans le Royaume a été signé, mardi à Rabat, par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et le représentant du Comité, également expert en culture et en arts auprès de l'UNESCO, Michel Saba.

En vertu de cet accord, le Royaume abritera le siège du Comité, conformément à la décision du Conseil exécutif de l'Union Africaine (UA), tenu en juillet 2023 à Nairobi, en se basant sur le rapport du comité technique chargé de la jeunesse, de la culture et du sport, relevant de l'UA, indiqué le ministère dans un communiqué.

Il a ajouté que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la Haute vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à œuvrer avec et pour l'Afrique, ajoutant que la coopération Sud-Sud constitue l'un des piliers de la politique étrangère du Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi.

De même, il a rappelé que ce Comité est une initiative de l'UA visant à promouvoir la créativité et favoriser les échanges entre les différentes cultures africaines. Elle aspire également à renforcer la coopération culturelle et à promouvoir les arts et la culture dans les grandes villes africaines.

Par ailleurs, le Comité est chargé d'organiser des événements culturels africains et de sélectionner des capitales de la culture africaine parmi les différents pays du continent, a-t-on poursuivi.

La ville de Rabat, qui a été désignée en 2023 Capitale africaine de la Culture, avait organisé d'importantes manifestations culturelles qui mettent en lumière la richesse de la culture africaine.