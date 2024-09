Algérie: Energie - Quarante start-up algériennes proposent leurs projets innovants à Sonatrach

ALGER — Quarante (40) start-up algériennes ont présenté, mardi à Alger, leurs projets innovants dans le domaine énergétique à Sonatrach en vue d'établir des relations de coopération avec ce groupe public.

Lors de cette rencontre au siège de la direction générale de Sonatrach en présence du PDG du groupe, Rachid Hachichi, des cadres dirigeants et des responsables des filiales du groupe, les start-up participant ont présenté des exposés sur les solutions innovantes qu'elles proposent dans des domaines aussi variés que l'efficacité énergétique, les services pétroliers, les technologies de la production des hydrocarbures, l'intelligence artificielle appliquées aux industries pétrolières, maintenance des systèmes de l'énergie solaire, le traitement et la valorisation des déchets industriels dans le domaine énergétique, les technologies de dessalement d'eau de mer et de traitement des eaux usées.

Le PDG de Sonatrach a affirmé que les responsables du groupe public avaient suivi avec attention ces exposés, car "Sonatrach est profondément convaincue en l'importance de l'intégration nationale et en les compétences exceptionnelles largement présentes dans notre pays".

M. Hachichi a exprimé son fort souhait de voir les start-up algériennes devenir des fournisseurs clés de solutions technologiques "afin de permettre au groupe public de relever les défis de demain et surmonter les enjeux d'un marché de plus en plus compétitif où l'innovation constitue le moteur principal de la transition énergétique".

"Notre ambition est de renforcer les liens avec vous et de vous accompagner dans votre parcours entrepreneurial. Nous ne serons pas simplement un partenaire, mais nous aspirons à devenir un accélérateur de votre progrès et de votre prospérité", a-t-il déclaré à l'adresse des start-up participant à cette rencontre.

Concernant les exposés présentés par les startups, M. Hachichi les a qualifiés de "très bons", relevant que "Sonatrach encourage tout produit national conforme aux normes de ses activités, lequel bénéficiera d'une priorité".

Il a rappelé que "Sonatrach, convaincue des solutions proposées par les jeunes entreprises nationales, s'emploie constamment à adapter ses procédures de passation de marchés et de conclusion des contrats afin de promouvoir le contenu local, conformément aux orientations des pouvoirs publics en la matière".

Au cours des travaux cette rencontre, des réunions bilatérales ont été organisées entre les start-up et les représentants du groupe Sonatrach, pour échanger les idées et examiner les opportunités d'affaires et de partenariat.

Dans des déclarations à l'APS, les représentants des start-up ont souligné l'importance de cette rencontre qui constitue une grande opportunité offerte par l'un des plus grands groupes en Algérie, afin de soutenir les jeunes entrepreneurs et innovateurs, notant que les produits et les prestations qu'ils proposent sont à même d'ajouter une valeur à l'industrie énergétique en Algérie.

Alors que certaines de ces startups comptent renouveler et poursuivre leur collaboration avec Sonatrach en vertu des contrats passés avec elle au cours des dernières années, d'autre start-up s'efforcent de convaincre Sonatrach de l'efficacité de leurs solutions pour décrocher de nouveaux contrats.

Sonatrach avait signé des contrats avec plusieurs start-up, notamment dans l'activité amont, parmi lesquelles il y a "Exceed Algeria Services", "L'Ours" "Gensol", "Castenproc", "RMB", "El Kindi", et "Soufdrilling company".

Les responsables du groupe public ont affirmé, lors de cette rencontre, que "des négociations sont en cours avec d'autres start-up afin de parvenir à une coopération future".