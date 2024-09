Algérie: JP/2024 - La délégation algérienne de retour au pays avec onze médailles

ALGER — La délégation algérienne ayant pris part aux Jeux paralympiques Paris 2024, clôturés dimanche soir en France, a regagné Alger mardi, auréolée de onze médailles, dont six en or.

La délégation algérienne a été accueillie à l'aéroport international Houari Boumediene, par le ministre de la Jeunesse et des Sports M. Abderrahmane Hammad et la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Kaoutar Krikou, ainsi que les familles des athlètes.

Dans une déclaration faite à la presse après l'accueil de la délégation sportive algérienne, M. Hammad a félicité les athlètes algériens et leurs staffs techniques ainsi que le président de la fédération handisports, pour "les excellents résultats obtenus lors des Jeux paralympiques 2024 qui ont permis à l'Algérie d'être la première nation au niveau africain et arabe".

Et d'enchainer : "Le mérite de toutes ces réalisations revient à l'Etat algérien et à sa tête le président de la République qui a mis tous les moyens à la disposition des athlètes valides et paralympiques pour leur permettre de briller. Nous allons les accompagner pour qu'ils puissent réaliser des résultats encore meilleurs lors des prochaines échéances internationales"

De son côté, Mme Krikou a rendu hommage aux athlètes algériens qui se sont brillamment illustrés aux Jeux paralympiques de Paris. " Nous sommes très heureux et contents des bons résultats obtenus par l'élite nationale du handisport. A vrai dire, nous étions confiants avant même le début des jeux, car ils étaient animés d'une volonté de bien faire, sans oublier les moyens importants mobilisés par l'Etat."

"Nous souhaitons toute la réussite à cette élite lors des prochaine échéances", a-t-elle ajouté.

L'Algérie a bouclé sa participation à la 17é édition des Jeux paralympiques avec une moisson de onze (11) médailles : six en or et cinq en bronze.

Les six médailles en vermeil ont été l'oeuvre d'Athmani Skander Djamil (400 m et 100m, T13), Safia Djelal (lancer de poids assis, F57), Abdelkader Bouamer (para-judo -60 kg, J1), Nassima Saïfi (lancer du disque F57) et Brahim Guendouz Kayak (para-canoé, 200m KL3).

Les cinq breloques en bronze ont été décrochées par Nassima Saifi (poids/F57), Ahmed Mehideb (Club/F32), Hamri Lynda (Longueur/F12), Ouldkouider Ishak (para-judo: -60kg/J2) et Hocine Bettir (para-powelifting): 65kg.

Avec 26 athlètes (18 hommes et 8 filles), l'Algérie a bouclé sa participation aux 17es Jeux paralympiques de Paris-2024 en tête au niveau arabe et africain et à une honorable 25e place mondiale sur 186 pays, au tableau final des médailles.