Angola: Le pays et la Suède étudient des mécanismes pour renforcer la coopération

Luanda — L'approfondissement des relations bilatérales dans les domaines politique, diplomatique, économique et commercial entre l'Angola et le Royaume de Suède a été analysé mardi, à Stockholm, au cours d'une rencontre entre les secrétaires d'État aux Affaires étrangères, Esmeralda Mendonça, et à l'Énergie, commerce et industrie, Daniel Liljeberg.

La rencontre entre les deux entités a eu lieu au siège du ministère des Affaires étrangères du Royaume de Suède.

La délégation angolaise comprend également le secrétaire d'État à l'Énergie, Arlindo Manuel Carlos, la directrice pour l'Europe auprès des Affaires étrangères, Maria Cuandina de Carvalho, et l'ambassadrice de l'Angola auprès du Royaume de Suède, Cecilia de Rosário.

Le Royaume de Suède a démontré un vif intérêt à travailler dur avec l'État angolais pour renforcer la coopération bilatérale en identifiant de nouveaux domaines de collaboration, bénéfiques aux bonnes relations qui existent entre les deux pays.

La Suède est un gros consommateur d'énergie en raison de son climat froid et de son activité industrielle.

L'approvisionnement énergétique de la Suède se fait par le biais de l'énergie nucléaire, hydraulique et éolienne, ainsi que par les combustibles fossiles et les biocarburants.

Le marché suédois est l'un des plus avancés en matière de transition énergétique. D'ici 2030, près d'un tiers de l'énergie consommée dans l'Union européenne devrait provenir de sources renouvelables, selon les objectifs établis en 2018.

La Suède a une économie diversifiée et très développée, étant l'une des nations les plus riches et les plus avancées au monde.

Son potentiel économique repose sur plusieurs piliers fondamentaux, à savoir l'Industrie Technologique et l'Innovation ; Industrie manufacturière ; Durabilité et énergie verte ; et Éducation et capital humain.

La Suède est un leader mondial en matière d'innovation et de technologie. Des entreprises comme Ericsson, Spotify et Volvo sont nées dans le pays. Le secteur des technologies de l'information et des communications (TIC) est l'un des plus puissants, la Suède est l'un des plus grands exportateurs de produits et services technologiques en Europe.