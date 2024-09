Angola: Cinq pays au tournoi international de volley-ball à Lobito

Luanda — Un tournoi international de volley-ball, avec la participation d'équipes de cinq pays, des deux sexes, se déroulera du vendredi (13) au dimanche (15), à Restinga de Lobito, province de Benguela.

Organisée par la Fédération angolaise de volley-ball en partenariat avec Maef et Blue, la compétition réunira des joueurs du pays hôte (l'Angola), le Maroc, le Mozambique, la Namibie et la Norvège, chez les hommes et chez les femmes.

Chez les femmes, on trouve les Angolaises Sara etSayonera, Jeovania et Domingos, Sónia et Alice, Rosana et Nazira, Nelma et Vinguila et Ângela/Fontana.

Le Maroc entre en compétition avec le duo Zeroual/Yakki, les Mozambicaines Ângela/Natália et Juni/Carla de Norvège.

Dans les compétitions masculines, l'Angola participe avec les duos Evan/Yaro, Dário/Fábio, Vasco/Jardan, Carlos/Joelson, Elvis/Eduardo et Wagner/Luís.

La liste complète comprend également les duos José/Osvaldo (Mozambique), Jan Krafft (Namibie) et Oussama Soufiane (Maroc).

L'organisation du tournoi a garanti que les équipes commenceraient à arriver en Angola le jeudi 12 septembre.