Afrique: Éliminatoires CAN 2025 - Le Burkina et la Côte d'Ivoire assurent, le Bénin se relève

Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ont facilement pris les trois points devant le Malawi (3-1) et le Tchad (2-0) lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025. De leur côté, battus lors de la première journée, le Bénin et le Cap-Vert se sont relancés face à la Libye (2-1) et à la Mauritanie (2-0).

Après avoir arraché le match nul (1-1) jeudi dernier sur la pelouse du Sénégal, le Burkina Faso est resté sur sa lancée et s'est tranquillement imposé devant le Malawi (3-1) dans le groupe L. Les Étalons n'ayant pas de stade homologué, la rencontre s'est disputée au Stade du 26 mars de Bamako où les hommes de Brama Traoré se sont sentis comme chez eux.

Lassina Traoré a inscrit un doublé en moins de cinq minutes (35e et 38e) assommant des Malawites loin d'être ridicules sur la pelouse. Les Étalons peuvent même remercier leur gardien Herve Koffi, impérial dans ses buts pour tenir en échec le Malawi qui s'est offert les opportunités pour rester dans la rencontre. Mais plus réaliste, le Burkina creusera l'écart grâce à Hassane Bandé (60e) avant que Zeliat Nkhoma ne sauve l'honneur des Flammes (80e).

Dans le groupe G, la Côte d'Ivoire n'a pas été non plus trop inquiétée par le Tchad (2-0) qui recevait au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé. Comme lors de la première journée, cette victoire porte l'empreinte de l'attaquant Jean-Philippe Krasso, auteur d'un doublé vendredi dernier face à la Zambie. Devant les Tchadiens, le joueur du Paris FC (France) a ouvert le score à l'orée de la mi-temps (45+3) au moment où les Éléphants multipliaient les attaques et les occasions sans percer la muraille adverse.

%

Krasso aurait pu s'offrir un nouveau doublé, mais sa reprise de la tête sur un coup franc de Christopher Opéri a trouvé le poteau de Gabin Allabatna ; dans la continuité de l'action, c'est Oumar Diakité qui hérite du ballon et inscrit le but du break (55e). Krasso trouvera bien une nouvelle fois l'ouverture, mais son but sera refusé pour un hors-jeu discutable (76e).

Un Bénin renversant

Après sa déroute face au Nigeria (0-3), le Bénin s'est relancé à domicile face à la Libye (2-1) dans le groupe D des éliminatoires de la CAN 2025. Pourtant, les choses avaient mal débuté pour les Guépards qui concèdent l'ouverture du score sur un penalty de Nour Al Qulaib (9e). Les hommes de Gernot Rohr vont attendre la seconde période pour égaliser grâce à Steve Mounié, bien servi par Junior Olaitan (50e). Le passeur va se muer plus tard en buteur décisif en inscrivant le but de la victoire sur penalty (62e).

Dans le groupe C, après sa défaite contre l'Égypte (0-3), le Cap-Vert s'est bien repris en disposant (2-0) de la Mauritanie à Praia. Ryan Mendes a été double buteur sur cette rencontre (28e sur penalty et 75e).