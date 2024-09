Seychelles: Le réaménagement de l'aéroport international du pays fera l'objet d'un examen plus approfondi

Le Conseil des ministres a demandé une exploration plus approfondie d'autres options pour certaines infrastructures et le plan financier du plan directeur proposé pour le réaménagement de l'aéroport international des Seychelles présenté en juin.

Le ministre des Transports, Antony Derjacques, a fait cette déclaration mardi en répondant à une question privée du chef de l'opposition à l'Assemblée nationale, Sébastien Pillay.

M. Derjacques a déclaré : « Le plan directeur nous permet de comprendre toutes les infrastructures aéronautiques dont notre aéroport aura besoin dans les 30 prochaines années. Il comprend toutes les structures nécessaires comme les prévisions touristiques, le nombre et le type d'avions qui utiliseront l'aéroport. Cela nous permettra de connaître correctement les dimensions des nouvelles infrastructures.

Il a indiqué que le plan directeur était achevé et que la dernière présentation avait été faite au Conseil le 26 juin, mais que le Conseil avait encore quelques réserves sur certaines infrastructures et les plans financiers.

"Le financement dont nous avons besoin et le type de financement que nous allons y consacrer n'ont pas été finalisés. Les analyses sont toujours en cours et elles sont toutes confidentielles car nous discutons encore avec plusieurs partenaires", a expliqué M. Derjacques.

Il a ajouté qu'au moment où le Conseil approuvera le plan directeur et ses coûts associés, y compris le plan financier à utiliser, l'information sera communiquée aux membres du public et à l'Assemblée nationale.

M. Derjacques a déclaré que même si le plan financier n'a pas été finalisé pour compléter le plan directeur, "de nombreux groupes souhaitent investir et le Conseil des ministres a demandé au ministère de discuter et de présenter les options lors des dernières et présentations finales au Conseil des ministres".

La modernisation majeure de l'aéroport international des Seychelles pour répondre à l'augmentation du trafic a été dévoilée en 2022 par Garry Albert, directeur général de l'Autorité de l'aviation civile des Seychelles (SCAA), à l'occasion du 50e anniversaire de l'existence de l'aéroport.

En novembre 2022, EGIS Emirates a été chargée d'examiner et de préparer un plan directeur aéroportuaire actualisé sur 30 ans pour l'aéroport international des Seychelles.

La sélection d'EGIS Emirates, une société mondiale de conseil, d'ingénierie de construction et d'exploitation, a été finalisée par le biais d'un appel d'offres via un protocole d'accord (MoU) entre Abu Dhabi Airports Company (ADAC), SCAA et le ministère des Transports.

En mai de l'année dernière, le président Wavel Ramkalawan a conclu une réunion à Abu Dhabi sur les projets de l'aéroport et de Port Victoria.