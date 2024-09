Soudan: Discours du procureur général avant le dialogue interactif renforcé à Genève

Discours du procureur général avant le dialogue interactif renforcé à Genève

Mawlana Al-Fatih Muhammad Tayfour, procureur général et chef de la délégation de la République du Soudan, lors de la séance de dialogue interactif renforcé sur le rapport de la Commission d'enquête sur le Soudan au cours de la 57ème session du Conseil des Droits de l'Homme, a réitéré la capacité, l'efficacité et la volonté du système judiciaire soudanais de ne pas échapper aux sanctions, soulignant la guerre initiée par la milice rebelle (Forces du Soutien Rapide- FSR) et les violations qu'elle a commises contre des civils sans défense.

Ci-dessous la traduction du texte de la déclaration :

Permettez-moi, au nom de ma délégation, et en ma qualité de procureur général de la République du Soudan et en ma qualité de président du Comité national d'enquête sur les crimes et les violations du droit national et du droit international humanitaire. Je voudrais exprimer mes remerciements à l'Ambassadeur Omar Zniber pour sa direction avisée des travaux du Conseil.

Dans ses enquêtes, le Comité a pris en compte les exigences d'un procès équitable dans toutes les poursuites enregistrées, qui s'élevaient à (18 741), y compris un certain nombre de poursuites enregistrées contre des membres des forces régulières, et l'immunité a été levée pour certains d'entre eux.

En outre, (43) d'entre eux ont été radiés au cours de la phase d'enquête, et des enquêtes ont été achevées dans (273) cas qui ont été renvoyés devant les tribunaux nationaux, (144) d'entre eux ont été jugés et (346) accusés ont été déclarés fugitifs. Nous nous sommes également adressés à six pays pour qu'ils livrent seize accusés qui se trouveraient dans ces pays, et à partir de là, nous réaffirmons la capacité, l'efficacité et la volonté du système judiciaire soudanais de prévenir l'impunité.

La guerre initiée par la milice rebelle Forces du Soutien Rapide - FSR au Soudan a commis des atrocités , crimes de guerre contre des civils sans défense, crimes contre l'humanité et crime de génocide, elle a mené des attaques systématiques et généralisées contre l'ethnie Masalit dans l'État de l'Ouest- Darfour.

Le nombre de morts s'élevait à plus de 5 000 et le nombre de blessés à plus de 8 000. Il a arrêté puis tué le gouverneur de l'Ouest-Darfour, M. Khamis Abkar, et mutilé son corps.

Des viols et des violences sexuelles sous toutes ses formes ont été commis, et le nombre de victimes atteint (966).

Des enfants ont été poussés sur les champs de bataille après avoir été enrôlés de force et ont été tués (4 850)

Un enfant sur 9 000 enfants, dont 30 ont été arrêtés dans les salles d'opération et sont remis à leurs familles dans le cadre d'une opération conjointe des forces armées et du parquet pour enfants par l'intermédiaire du Comité International de la Croix-Rouge, on estime le nombre total de personnes tuées dans les violations (27 594) et blessées (42 661).

Les milices rebelles ont envahi de vastes zones du Soudan dans le but de piller et ont commis des massacres contre des civils sans défense entre les mois de juin et août 2024 dans les États d'Al-Jazira et Sennar dans les villages de Wad Al-Noura, Al-Adnab. , Wad Al-Ashaa, Galegui Al-Sheikh Al-Samani et Goz Al-Naqa ; Le nombre de morts était de (419) et de blessés (420).

La milice rebelle FSR a également commis de graves violations contre les personnes handicapées, tuant 8 d'entre elles à balles réelles, en plus du siège de la maison de retraite Al-Dhaw Hajouj, qui a entraîné la mort de 8 personnes âgées en raison du manque des services de base.

En violation flagrante des lois nationales et du droit humanitaire international, la milice rebelle a exécuté des condamnations à mort extrajudiciaires contre un certain nombre de (12) civils dans le quartier Wad Nubawi à la grand ville Omdurman.

Dans le cadre de ses violations continues, la milice rebelle a attaqué (36) prisons dans certain nombre d'États soudanais et donc ont libéré (19 481) détenus, dont certains étaient des terroristes condamnés et les a recruté dans ses forces, en plus de recruter un grand nombre de mercenaires provenant de plus de (12) pays, les autorités ont arrêté (105) d'entre eux sur les théâtres d'opérations. FSR ont commis des crimes terroristes généralisés, notamment l'attaque de (7) aéroports civils et des quartiers généraux de (18) missions diplomatiques et organisations internationales , elle a pillé les convois d'aide humanitaire et empêché leur acheminement.

Des graines traitées chimiquement ont été pillées et vendues sur les marchés, causant d'importants dégâts sur la santé des citoyens.

Les milices rebelles ont pris pour cible les civils et les biens civils, ont occupé les maisons des citoyens, ont pillé leur contenu et les ont utilisées comme casernes militaires. (540) mille de biens civils ont été pillés et occupés, dont 80 % étaient des maisons des citoyens. environ (570) mille tonnes de nourriture, de produits de santé et de secours, et profané (1 002) une mosquée et (51) églises, et attaqué (5) des musées, des sites archéologiques, culturels et patrimoniaux et des maisons de documents, en plus. à (250) hôpitaux, qu'ils ont mis hors service et dont (15) ont été utilisés comme casernes militaires, en plus de l'attaque contre (26) usines pharmaceutiques ,(20) banques, des institutions judiciaires ainsi que les réserves fauniques et y ont implanté de la drogue, en plus de ses attaques contre les secteurs agricole, industriel, énergétique, pétrolier et des communications, causant d'énormes pertes matérielles.

En conclusion, nous recommandons ce qui suit :

1- Que le Conseil des Droits de l'Homme mette en oeuvre le principe de complémentarité, soutient et supporte le Comité National, et n'impose aucun mécanisme externe alternatif.

2- Mettre fin au mandat de la mission d'enquête.

3- Exercer la pression nécessaire sur les Émirats Arabes Unis et d'autres pour qu'ils cessent de soutenir la rébellion, ce qui a provoqué la prolongation de la guerre, et de tenir EAU responsables de l'indemnisation des graves dommages causés aux Soudanais.

4- Coopération avec les pays de la région pour faciliter l'accès aux victimes et aux témoins, récupérer les objets pillés et remettre les criminels.

5- Aider à établir et à soutenir le fonds d'indemnisation des personnes touchées et des victimes.

6- Tous les pays coopèrent pour faciliter la mission du Comité National de lutte contre le crime organisé et les crimes terroristes et de classifier la milice rebelle FSR comme groupe terroriste