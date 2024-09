Togo: Réalisateurs togolais à Trouville

Une équipe de réalisateurs togolais, dirigée par Maka Tchedre, participe au Festival de cinéma 'Off-Courts Trouville' dans la cité normande.

Un événement culturel consacré au court métrage qui attire chaque année des réalisateurs, producteurs, acteurs, et cinéphiles du monde entier.

Off-Courts se distingue par son esprit libre et innovant, mettant en avant la création audiovisuelle sous toutes ses formes.

Il se positionne comme un véritable laboratoire de création et un lieu d'échanges entre professionnels et amateurs du cinéma. Chaque année, le festival propose une sélection variée de courts métrages issus de différents genres : fiction, documentaire, animation, expérimental, etc.

Le Festival propose de nombreuses activités et événements, tels que des rencontres professionnelles, des ateliers, des masterclasses, des projections en plein air, des concerts, et des performances artistiques, créant ainsi une ambiance festive et conviviale.

Depuis ses débuts, le Festival Off-Courts a également noué des liens particuliers avec le Canada, notamment avec la ville de Québec.

Chaque année, une délégation canadienne est présente.

Au-delà des projections, le Festival est également un lieu de création grâce à son dispositif de résidence, appelé « Off-Lab ».

Ce laboratoire permet à des réalisateurs et artistes sélectionnés de réaliser, en équipe et en un temps limité, des courts métrages ou des projets audiovisuels qui sont ensuite présentés en fin de festival. C'est un espace d'expérimentation et de collaboration où se mêlent innovation, liberté artistique, et nouvelles technologies.

Off-Courts Trouville est reconnu pour son engagement à soutenir les talents émergents et à offrir une vitrine aux jeunes réalisateurs.