Sénégal: Saint-Louis - Les chauffeurs invités à faire preuve de prudence (directeur sécurité)

Saint-Louis — Le directeur de la Sécurité publique, Ndiarra Sène, a appelé, mardi, les chauffeurs et transporteurs à faire preuve de prudence, mais également à l'observer scrupuleusement les dispositions du code de la route pour éviter les accidents de la route.

"Au regard du contexte où depuis un certain temps les accidents de la circulation ont connu une certaine recrudescence, nous avons voulu profiter de l'occasion pour les appeler à la prudence et à l'observation des dispositions du code de la route", a-t-il lancé.

M. Sène s'entretenait avec la presse locale de Saint-Louis, peu après avoir présidé la cérémonie d'installation officielle du nouveau commissaire central.

Il les a également sensibilisés sur le fait qu'il n'appartient à aucun acteur d'avoir les moyens ni le pouvoir de s'arroger cette lourde responsabilité d'éradiquer le phénomène des accidents de la circulation.

Selon lui, à défaut d'éradiquer le phénomène des accidents routiers, il est possible de les minimiser puisqu'il y va de la sécurité de nos concitoyens mais également de la sûreté de nos routes.

Dans son intervention, le commissaire de police divisionnaire a rappelé que les chauffeurs et transporteurs sont plus que jamais des partenaires privilégiés des Forces de défense et de sécurité.

"Occasion ne pouvait être beaucoup mieux placée, j'allais dire que d'avoir à l'occasion de cette cérémonie la présence des chauffeurs et des transporteurs, qui sont des partenaires privilégiés des Forces de défense et de sécurité parce que nous travaillons quasiment sur la même matière et nous avons la voie publique à partager et à gérer ensemble", a-t-il fait valoir.

Le Sénégal a enregistré ces derniers temps plusieurs accidents routiers. Le plus récent c'est celui de l'accident de Ndiama Fall, un village de la commune de Ndangalma (Diourbel ) faisant état de seize morts, suite à une collision entre un camion et un bus de transport en commun.