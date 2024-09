Afrique: Burkina # Malawi - 3-1 : Les Étalons éteignent les Flames dans le Djoliba

Les Étalons se sont imposés par 3 à 1 devant les Flames du Malawi lors de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Le mardi 10 septembre à Bamako, les garçons de Brama Traoré lui ont offert sa première victoire sur le banc des Étalons.

Avec la victoire du Sénégal face au Burundi, sur un penalty assez généreux, il fallait que les Étalons réagissent vite lors de la réception du Malawi. Cette rencontre au stade du 26-Mars de Bamako était vue par beaucoup de spécialistes comme celle qui serait la première victoire des Étalons sous l'ère Brama Traoré. Ils ont vu juste car Hervé Koffi et ses camarades ont su prendre le taureau par les cornes en marquant leur territoire et en dictant leur loi à l'adversaire. Un adversaire qui est souvent difficile à manoeuvrer.

Mais le mardi 10 septembre, les Étalons avaient la détermination et la rage de composter leur première victoire sous le coaching de Brama Traoré. C'est ce qu'ils vont réussir et surtout avec la manière. Surtout avec le bon point obtenu à Dakar, on sentait la confiance et l'envie dans le groupe. Les Étalons vont se mettre dans le bon sens en première période avec une passe de Saydou Simporé pour Franck Lassina Traoré, qui s'arrache pour ouvrir le score sur une tête au ras du sol (1-0 ; 35e mn). Mais avant, Sacha Bansé et Hassan Bandé étaient passés à côté de l'égalisation.

Voyant que l'adversaire montrait des lacunes dans son arrière-garde, le Burkina appuie sur l'accélérateur. Les attaques fusaient de partout avec notamment les ruches d'Issa Kaboré et les ratés de Kader Ouattara. Mais Franck Lassina, lui, était clinique dans ses tentatives. C'est d'ailleurs encore lui qui permet aux Étalons d'aller à la pause avec une différence de 2 buts.

En effet, sur une bonne récupération du ballon dans l'entre-jeu, Cédric Badolo sert en profondeur le sociétaire du Chakhtar de Donetsk. Ce dernier résiste à la charge de la défense des Flames, drible leur portier et marque dans le but vide (2-0 ; 38e mn). Un doublé en 3 minutes. Le garçon était en feu et sur tous les bons coups.

Au retour de la mi-temps, les Étalons poursuivent sur la même lancée. Les occasions sont légion, mais la finition était le péché mignon avec le jeune Ousmane Camara, qui avait remplacé entre-temps Sacha Bansé. Très technique, l'Étalon de 18 ans était malheureusement brouillon devant les cages malawites. Tout compte fait, les nôtres vont faire le break à l'heure du jeu. Franck Lassina, très altruiste, qui pouvait scorer, sert son coéquipier Hassan Bandé. La frappe de ce dernier est stoppée dans la surface de réparation. Il se charge de la transformation et prend le contre-pied du gardien des Flames (3-0 ; 60e mn).

Le match semblait plié car plus rien ne pouvait arriver. Erreur ! Les errements défensifs des Étalons empêchent Hervé Koffi de réaliser un clean shit. Cette fois, c'est Nasser Djiga qui manque de concentration ou hésite dans sa prise de décision pour dégager le ballon. L'attaquant malawite Zeliat Nkhoma, qui, lui, mettait la pression, parvient à lui chiper la boule pour tromper Koffi d'un lobe (3-1 ; 80e mn).

Ce but n'aura pas eu trop de conséquence que le résultat final car l'essentiel était déjà fait. Brama Traoré tenait donc sa première victoire à la tête des Étalons après 5 matchs sans succès. Celle-là était particulièrement belle car elle a propulsé les Étalons à la tête du groupe L devant le Sénégal. Autrement dit, ce fut une fenêtre internationale très réussie. C'est Le nouveau président de la fédération, le colonel major Oumarou Sawadogo, qui boira son petit lait. Lui qui, dès sa prise de fonction officielle, a rallié les bords du Djoliba pour être témoin de ce beau triomphe.

Le point du groupe L

Burundi # Sénégal : 0-1

Burkina Faso # Malawi : 3-1

Classement

1er Burkina Faso : 4 points + 2

2e Sénégal : 4 points + 1

3e Burundi : 3 points + 0

4e Malawi : 0 point -3