Afrique: Qualifs CAN 2025 - L'Algérie et l'Égypte s'amusent, le Cameroun cale au Zimbabwe

La 2e journée de ces qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations se poursuit ce mardi. Après les matchs du début d'après-midi, d'autres rencontres démarraient à 18h avec les victoires probantes de l'Égypte (4-0) et de l'Algérie (3-0), respectivement au Botswana (doublé de Trezeguet, Salah et Fathi) et au Libéria (Gouiri, Zorgane et Bounedjah buteurs).

Ils en profitent pour prendre la tête de leur poule. Les Pharaons ont désormais trois points d'avance sur la Mauritanie dans le groupe C, tandis que les Fennecs ont quatre unités de marge sur le Togo dans la poule E.

Dans les autres duels, le Gabon a battu la Centrafrique 2-0 notamment grâce à l'ouverture du score signée Aubameyang. Les Panthères occupent désormais la 2e place de ce groupe B, à trois longueurs derrière le Maroc. La Tanzanie a arraché une victoire précieuse en Guinée et prend le fauteuil de dauphin, à deux points du Congo. Le Kenya est allé gagner en Namibie 2-1 et s'octroie la place de leader dans cette poule J, grâce à une meilleure différence de but sur le Cameroun, auteur de la mauvaise performance du soir. Les Lions Indomptables ont du se contenter d'un nul 0-0 au Zimbabwe.

Les résultats des matchs de 18h :

Groupe B :

Gabon 2 - 0 Centrafrique : Aubameyang (sp 11e), Babicka (40e)

Groupe C :

Botswana 0 - 4 Egypte : Trezeguet (5e, 29e), Salah (56e), Fathi (90e+4)

Groupe E :

Libéria 0 - 3 Algérie : Gouiri (17e), Zorgane (25e), Bounedjah (80e)

Groupe H :

Guinée 1 - 2 Tanzanie : Bayo (57e) ; Salum (61e), Yahya (88e)

Groupe J :

Namibie 1 - 2 Kenya : Hotto (90e+5) ; Avire (58e), Abuya (76e)

Zimbabwe 0 - 0 Cameroun :