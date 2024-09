Guinée: Fatou Fodéba Fadiga prêche pour la promotion de l'entrepreneuriat jeunes

À travers une conférence de presse animée ce mardi 10 septembre 2024, une structure oeuvrant dans l'entrepreneuriat a lancé ces différentes activités projetées.

C'était à la maison de la presse de Guinée, en présence des représentants du ministère de la jeunesse et des sports, et celui du commerce, de l'industrie, des petites et moyennes entreprises.

Fatou Fodéba Fadiga, coordinatrice de ladite structure estime que c'est avec l'entrepreneuriat qu'on peut développer la Guinée.

"Il faut faire la promotion de l'entrepreneuriat jeunes dans notre pays. C'est dans ce combat que nous nous sommes mis pour non seulement encourager, motiver les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat. C'est avec l'entrepreneuriat qu'on peut développer ce pays. Tous les grands pays qui se sont développés, se sont développés vraiment grâce à l'entrepreneuriat. Et si nous voulons aussi que ce pays décolle, il faut vraiment promouvoir non seulement l'entrepreneuriat dans notre pays, mais aussi il faut faciliter l'insertion socioprofessionnelle des jeunes", a exhorté la coordinatrice.

Aminata Kouyaté, directrice nationale de l'emploi et d'auto emploi au ministère de la jeunesse et des sports déclare qu'au sein dudit ministère, ils ont mis en place des centres d'informations et d'orientations des jeunes.

"Au sein du ministère de la jeunesse et des sports et à travers ma direction, nous avons mis en place des centres d'informations et d'orientations des jeunes qui sont ouverts dans les différentes maisons des jeunes, notamment celle de Taouyah est opérationnel et dans les autres communes de Conakry. Et l'objectif de ces centres effectivement, ce sont vraiment des guichets uniques qui concernent tous les jeunes qui ont entre 15 à 35 ans. Il faut savoir que parmi ces jeunes, vous avez pas que des diplômés sans emplois, il y a aussi des déscolarisés et les non scolarisés. Et l'objectif est que, tous ces jeunes viennent pour qu'on les oriente, on les écoute et on leur dise même s'ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, ils peuvent faire quelque chose", a fait savoir la directrice.

%

Fatou Fodéba Fadiga lance un appel aux institutions financières, ainsi qu'aux autorités.

« Nous lançons un appel solennel à toutes les institutions financières, entreprises de la place, et à tous les départements ministériels pour nous aider à réaliser l'objectif qu'on s'est fixé« , a-t-elle lancé.

À noter que cette structure envisage de former plusieurs jeunes en cuisine.