Madagascar: Football/Ligues des champions D2 - La Poule des As compressée

Dernière ligne droite. La Poule des As de la World Cola Ligue des champions D2 nationale, se jouera du 18 au 29 septembre. Cette phase finale qui se tiendra en aller et retour, sera compressée en dix jours. La Poule des As a été initialement prévue se dérouler en deux étapes. Les trois journées des matchs aller ont été programmés, du 11 au 15 septembre, et les trois autres journées des matchs retour, du 25 au 29 septembre. La Poule des As se disputera ainsi en six journées marathon.

Quatre équipes les mieux classées à l'issue de la deuxième phase joueront la phase finale. Les heureuses qualifiées à Ambatondrazaka sont le FC Theo de Sava et l'AS FOS d'Analanjirofo tandis qu'à Ambositra, il y a le FC Avenir du sud d'Anosy et le FCA Ilakaka d'Ihorombe.

Deux matchs seront programmés dans chaque journée. Deux sites dans la capitale abriteront les rencontres, à savoir le stade d'Elgeco Plus et celui d'Ambohidratrimo. Les deux mieux classées à l'issue de la Poule des As accèderont en Pro League lors de la prochaine saison.