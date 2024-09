Afrique: Barea/CAN 2025 - Des revenants et du sang neuf attendus

Classé dernier après les deux premières journées des éliminatoires à la CAN, Madagascar n'aura plus droit à l'erreur aux prochains matchs contre la Gambie en octobre.

Le coach Romuald Rakotondrabe et ses hommes ont du pain sur la planche. Madagascar termine à la quatrième et dernière place du classement provisoire après la deuxième journée des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 au Maroc. Les Barea n'ont accumulé qu'un point si le défi initial a été d'engranger les six points pour bien démarrer cette campagne africaine. Deux matchs ont été disputés jusqu'ici. Il reste quatre journées.

Madagascar affrontera prochainement ou plus précisément dans un mois, la Gambie en aller et retour. Madagascar recevra le match aller comptant pour la troisième journée, le 11 octobre, puis fera le déplacement en Gambie, le 15 octobre, pour le compte de la quatrième journée. « Beaucoup restent à faire », reconnait le coach Rôrô, durant la conférence de presse d'après-match contre les Comores lundi soir.

« Nous affronterons la Gambie en aller et retour aux prochains matchs vers le 7 octobre, donc il faut reprendre la préparation », confie le sélectionneur. « Le mot d'ordre a été la victoire obligatoire contre les Comores, mais en vain. Bravo tout de même aux joueurs car nous avons apparemment dominé dans la deuxième mi-temps. Mais tant qu'on ne concrétise pas, il n'y a pas de victoire », argumente le technicien.

Pas droit à l'erreur

Le groupe n'aura plus beaucoup de temps avant le prochain match. « Il y aura de nouveaux joueurs. Nous ne savons pas encore combien. Mais ils ont donné leur accord. Je ne vais pas encore dévoiler leurs noms », souligne le coach Rôrô.

Le président de la Fédération Malgache de Football (FMF), Alfred Randriamanampisoa, a, de son côté, mentionné que « Clément Couturier a déjà promis de rejoindre l'équipe en octobre. Nous cherchons également, sans relâche d'autres nouveaux joueurs. Nous avons déjà un bon groupe, mais il faut l'améliorer en intégrant d'autres éléments. Nous pourrons ainsi faire le choix avec beaucoup d'éléments ».

Il a été constaté ces dernières années que pas mal d'expatriés n'ont pas honoré l'appel du sélectionneur pour des raisons de blessure ou personnelle, d'une part. De l'autre, plusieurs fans des Barea se demandent pourquoi certains sollicités n'ont pas été alignés, outre l'aspect performance, ainsi que d'autres titularisés lors des matchs contre la Tunisie et les Comores ?

Après les minces résultats des deux premières journées, Madagascar ne perd pas encore espoir, mais il n'aura plus droit à l'erreur. Il reste quatre matchs. Rôrô et ses protégés devraient assurer les matchs aller et retour contre la Gambie en octobre, pour espérer revenir dans la course.