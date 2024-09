Madagascar: Réhabilitation des routes nationales - Christian Ntsay ordonne l'accélération des chantiers

Lors d'une rencontre avec le ministère des Travaux publics, Christian Ntsay a exprimé son indignation face aux retards accumulés dans les travaux sur les routes nationales. Il a donné des consignes strictes aux responsables du ministère pour remédier à cette situation.

Les retards ne seront plus tolérés. C'est le gros de la consigne du Premier ministre Christian Ntsay aux responsables du ministère des Travaux publics en début de semaine. Comme prévu, le locataire de Mahazoarivo rend visite un à un aux ministres fraîchement nommés pour une évaluation et faire le topo des travaux à entreprendre.

Ce lundi, c'était le tour du département dirigé par le ministre Théodore Richard Rafidison. Le Premier ministre se dit indigné des retards des travaux de construction et de réhabilitation des routes nationales. Il pointe du doigt le manque de professionnalisme de certaines sociétés ayant pourtant obtenu les marchés publics. Selon lui, le suivi émanant des responsables du ministère sur l'avancement des travaux de construction ou de réhabilitation est insuffisant. « On ne peut plus tolérer qu'une entreprise obtienne le marché alors qu'elle n'a même pas les moyens pour mener à bien la mission. Cela entraîne un grand retard des travaux », souligne-t-il.

Le chef du gouvernement met également l'accent sur l'importance d'une totale transparence dans les négociations des marchés publics ainsi que sur le suivi des travaux par les responsables du ministère des Travaux publics. La rencontre met en lumière les problèmes liés à la réalisation des grands projets routiers du pays.

La solution pour l'entretien des routes nationales doit impérativement passer par une utilisation optimale des aides étrangères. C'est dans cette perspective que les discussions sur l'instauration du nouveau statut du fonds routier ont été l'un des points centraux de la rencontre. Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de respecter les textes en vigueur lors de l'élaboration de ce nouveau statut.

Emprise

Lors de la rencontre de lundi, presque tous les travaux de construction et de réhabilitation des routes nationales, en cours ou à prévoir, ont été abordés. Actuellement, une vingtaine de routes sont en rénovation ou programmées pour des travaux, y compris les principales routes causant des difficultés pour la population, telles que la RN6, la RN5 et la RN3A. Selon les directives du Premier ministre, toutes ces routes doivent être rénovées dans les plus brefs délais.

Concernant spécifiquement la RN6, les bacs pour les deux ponts endommagés devraient être opérationnels d'ici la fin du mois au plus tard. Les études pour la construction des ponts d'Ifasy et de Mahavavy doivent également commencer, selon les indications du Premier ministre. Il est important de rappeler que la dernière saison des pluies a détruit ces deux ponts, entraînant l'enclavement des régions du nord du pays. Afin de prévenir de telles situations durant l'été prochain, le gouvernement prend des mesures préventives. L'importation des matériaux nécessaires pour la fabrication de ponts modulaires sera accélérée pour éviter de nouvelles interruptions de routes.

La question du paiement de la « libération d'emprise » sur les routes nationales a également été abordée lors de la rencontre. La situation, devenue problématique, a été résolue en conseil des ministres. Christian Ntsay a insisté sur l'application rapide du décret relatif à cette question. Par ailleurs, le Premier ministre a souligné la nécessité de maintenir un tonnage maximal pour les véhicules circulant sur les routes nationales afin de préserver leur qualité. Il a donc souligné l'importance de la mise en service immédiate de toutes les stations de pesage sur ces routes.

Autoroute, fly-over et travaux sur les rues de Tana vont débuter

Lors de la rencontre de lundi dernier entre le Premier ministre Christian Ntsay et les responsables du ministère des Travaux publics, les grands travaux routiers ont été au centre des discussions. Le chef du gouvernement a souligné que les travaux sur les principales artères de la capitale vont bientôt commencer. Selon lui, il est urgent de terminer les réhabilitations dont les dépenses ont déjà été réglées, y compris pour les fly-overs Digue et Anosizato, dont les travaux doivent débuter sous peu. Enfin, la construction de la première autoroute du pays reste une priorité pour le régime, tout comme les routes menant à la nouvelle ville de Tanamasoandro.