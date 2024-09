Madagascar: Taekwondo/Mada D2 - Dynamic, Sonrang et Lion dominent

Participation record. Quatre cent huit taekwondoïstes ont participé au championnat de la section Tana-ville, ce week-end, au gymnase de Mahamasina. Trois cent cinquante ont été engagés en combat ou Kyorugi et cinquante-huit en poomsae. C'est la toute première fois que l'épreuve de poomsae est intégrée au championnat de la section.

La version 2024 a été marquée par la domination de trois grands clubs de la capitale, à savoir Dynamic, Sonrang et Lion. Dynamic, le club de l'ancien directeur technique national, Rivo Rakotobe, se hisse en haut du tableau des médailles, en accumulant vingt-et- une d'or, dix-sept d'argent et quatorze de bronze. Dix neuf d'entre elles ont été ravies en Kyorugi et deux en poomsae.

Sonrang, club de l'ancien directeur technique et entraineur national, Narinja Ramanantsoa, occupe la seconde place avec dix-neuf médailles d'or, onze d'argent et dix de bronze. Ce club a engrangé dix métaux précieux en combat et neuf en poomsae.

Et le club Lion qui se trouve à la troisième place, a surtout brillé en combat en arrachant dix-huit médailles d'or, huit d'argent et une de bronze en poomsae. Les finalistes de chaque catégorie se qualifieront et représenteront la section de Tana-ville au championnat d'Analamanga, programmé les 5 et 6 octobre.