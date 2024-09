Madagascar: Nosy Be - Les routes principales bitumées

La boucle est bouclée à Nosy Be et les « veines » principales de l'Ile aux Parfums sont flambant neuves. Le paysage s'est métamorphosé.

L'attente a duré des années. Désormais, les soixante-sept kilomètres de routes qui contournent la partie nord de Nosy Be ont été réhabilitées et revêtues de goudron. Les travaux sont presque achevés et l'entre-prise chinoise Sinohydro, gagnante des appels d'offres pour la réhabilitation de trois chantiers routiers à Nosy Be, est en fin de travaux. Les couches sont bien épaisses et respectent les conditions exigées pour faire face à un éventuel carottage.

En apparence, outre la circulation, c'est le visage de cet axe majeur de l'île, baptisée en l'honneur de l'Amiral Anne Chrétien Louis de Hell, gouverneur de La Réunion (mai 1838-octobre 1841), qui a changé de look. Il s'agit de la Route nationale 57, appelée aussi Route de l'Est, qui s'étend de Hell-Ville jusqu'à l'aéroport international de Fascène. Cette partie de l'ile est bordée de grandes plantations d'ylang-ylang.

L'autre moitié du projet a porté sur la réhabilitation complète de la Route nationale 30a (Rns30a) entre Hell-Ville et Andilana et longue de 26 kilomètres. Auparavant, le piteux état de cet axe a provoqué les mécontentements de la population. À l'heure actuelle, la totalité des travaux est terminée, ce qui favorise l'exploration d'une majeure partie de l'Ile aux Parfums et métamorphose complètement le paysage qui surgit devant les usagers de la route.

Coopération

Avec ces deux axes, auxquels s'ajoute la route V1-V2 entre Fascène et Madiro (24km), inaugurée par le président de la République Andry Rajoelina, en novembre 2022, la boucle constitue une route périphérique et stratégique de l'ile réputée par sa vocation tou-ristique, qui se développera avec la réfection de la route.

La réhabilitation complète de cette portion de route est le fruit de la coopération du gouvernement malgache et de la Banque Mondiale, à travers le projet Pôle intégré de croissance ou PIC. Ces infrastructures vont contribuer au développement économique de la préfecture de Nosy Be, notamment en matière touristique. Le projet correspond bien à la déclaration de la représentante de la Banque Mondiale à Madagascar, Marie-Chantal Uwanyiligira, en 2022, pendant l'inauguration de la portion Fascène Madiro. Consciente du potentiel économique de Nosy Be, elle a fait savoir que les projets qui y sont mis en oeuvre, visent à faire de l'ile, la vitrine du tourisme et de l'agribusiness à Madagascar.

La qualité de la route réhabilitée satisfait les populations de Nosy Be. Partout, des hôtels et des habitations ainsi que des endroits publics se créent rapidement.Pour soutenir la métamorphose qui est en route, le ministre des Travaux publics, Richard Théodore Rafidison, a effectué un déplacement à Nosy Be. Il a apprécié les prestations de l'entreprise Sinohydro. « L'achèvement de cette boucle améliore l'accessibilité au réseau routier au nord de l'agglomération de Nosy Be. Elle accompagne aussi le désenclavement des zones d'activités économiques de notre territoire et améliore le cadre de vie des habitants », exprime Assany Nassimo, un notable de l'ile qui affirme qu'il n'a jamais vu des réalisations pareilles depuis des années.