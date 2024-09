Afrique: A.G d'Africa 50 - 31 pays participants attendus

L'événement majeur sera probablement l'Assemblée générale des actionnaires d'Africa 50 qui se tiendra au CCI Ivato le 19 septembre prochain.

Antananarivo sera, en quelque sorte, la capitale économique régionale puisque les représentants des 31 pays membres de cette plateforme africaine de financement du développement sont attendus à cet événement.

Personnalités de haut niveau

Il s'agit en l'occurrence du Béni, du Botswana, du Burkina Faso, du Cameroun, de la République Démocratique du Congo, de Djibouti, de l'Égypte, du Gabon, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée de Côte d'Ivoire, du Kenya, du Malawi, du Mali, de la Mauritanie, de l'île Maurice, du Maroc, du Niger, du Nigéria, de la République du Cap-Vert, de la République du Congo, du Rwanda, du Sénégal, de la Sierra Leone, du Soudan, de la Tanzanie, du Togo, de la Tunisie, du Zimbabwe et bien évidemment de Madagascar, en tant que pays hôte.

Les autorités nationales attachent visiblement une importance particulière à cet événement puisque le président de la République Andry Rajoelina honorera la cérémonie d'ouverture de sa présence. L événement sera également marqué par l'intervention de personnalités de haut niveau comme la ministre de l'Économie et des Finances et non moins administrateur de la Banque Africaine du Développement pour Madagascar, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison ; le président de la BAD et président du Conseil d'administration d'Africa 50, le Dr, Akinwumi Adesina ; ou encore le président directeur général d'Africa 50, Alain Ebobisse.

Énergies renouvelables

Une série de conférences sur des thématiques liées au développement en Afrique est prévue durant cette assemblée générale. On peut citer, entre autres : la mobilisation de capitaux catalytiques, les partenariats public-privé, et des stratégies pour mettre en oeuvre des solutions de cuisson propre. Les énergies renouvelables seront également au centre des discussions, avec notamment une session intitulée "Solutions de Financement Innovantes pour la Transition Énergétique de l'Afrique ».

Cette session abordera plus précisément la question de l'augmentation des investissements et du développement de projets dans le domaine des énergies renouvelables, proposant ainsi une feuille de route pour tirer parti du potentiel des énergies renouvelables en Afrique. L'innovation durant cette AG sera aussi les débats sur les nouveaux instruments financiers tels que les crédits carbones, les obligations vertes et les financements mixtes destinés à la croissance verte de l'Afrique et à la réalisation d'infrastructures transformatrices.

Une discussion d'une importance particulière pour Madagascar, réputée pour son immense potentiel en matière d'énergie solaire et hydroélectrique. On reconnaît d'ailleurs sur ce point que Madagascar est un choix privilégié pour les investissements dans les infrastructures d'énergies renouvelables en Afrique.

Ressources naturelles abondantes

La tenue de l'AGA d'Africa 50 à Antananarivo sera également une opportunité exceptionnelle pour Madagascar de mettre en valeur et de faire connaître ses ressources naturelles abondantes aux investisseurs internationaux et locaux. Les exportations agricoles, les zones économiques spéciales et les minéraux essentiels tels que le cobalt et le nickel pour les véhicules électriques présentent par exemple, des opportunités d'investissement considérables.

Les potentiels investisseurs attendus à cette assemblée générale seront notamment intéressés par la situation stratégique du pays et la croissance rapide de sa population qui soulignent le besoin de projets bancables dans des secteurs stratégiques tels que les énergies renouvelables, la logistique, l'agriculture et l'exploitation minière durable.