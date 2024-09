Madagascar: Fédération de basket-ball - Renouvèlement du contrat avec Canal+

La signature de la poursuite de la coopération entre la Fédération Malgache de Basket-ball (FMBB) et Canal+ Madagascar a eu lieu la semaine passée à Andraharo. Le renouvellement de la coopération pour un an a été signé entre le président de la Fédération, Jean Michel Ramaroson, et la Directrice générale de Canal+ Madagascar, Onjatiana Razafindrakoto, entourée des membres de la fédération et des responsables de cette société de télévision numérique.

Cette continuation de partenariat confirme la confiance réciproque et la bonne relation professionnelle entre la Fédération et Canal+ Madagascar qui a annoncé son appui à l'organisation de la Coupe d'Afrique FIBA 3x3 Hommes et Dames. Il s'agit d'un événement incontournable organisé par la FMBB qui se déroulera dans la capitale vers la fin novembre 2024.

La société a également confirmé son engagement à soutenir la phase finale des championnats nationaux N1A Hommes et Dames à partir du 26 septembre prochain. L'organisation de la fenêtre Afrobasket qualifiers bénéficiera également du soutien de Canal+. Il y aura encore de nombreux projets sur lesquels les deux parties envisagent de travailler ensemble dans un avenir proche pour soutenir le basket-ball à Madagascar.