Madagascar: Omnisports - Moustapha Marson exige la transparence des fédérations

Le ministère de la jeunesse et des sports et le mouvement sportifs sont prêts à travailler ensemble pour l'intérêt général des sportifs.

Presque deux tours d'horloge. La première rencontre entre le ministre, Marson Moustapha et les fédérations sportives était très riche en informations et en enseignement. Plus de 27 fédérations sportives étaient présentes allant du basket-ball au billard. Le ministre a profité de l'occasion pour développer sa vision, sa mission à la tête du département et la manière dont il va collaborer avec les fédérations sportives. « Nous voulons la transparence dans l'administration de vos fédérations » a expliqué, le numéro un du sport malgache.

La relation entre le MJS et le mouvement sportif n'est pas souvent au beau fixe. Pourtant, ils sont condamnés à travailler ensemble, les fédérations sportives et leurs démembrements sont la raison d'existence du ministère et le mouvement sportif au besoin de l'Etat dans ses activités que ce soit dans les paiements des cotisations internationales et aux participations aux compétitions internationales.

Parmi les axes de collaboration abordées est la question logistique sur la planification rigoureuse des déplacements, la priorisation des compétitions, le volet financement sur l'autonomie financière des fédérations à travers la recherche d'autres partenaires, l'administration et coordination et la stratégie marketing.

A Madagascar, chercher des sponsors et partenaires pour les fédérations sportives est une tâche herculéenne. Rare sont les entreprises qui s'engagent dans la durée avec les fédérations. « La question de sponsoring n'est pas aussi évident que ça. Il n'y a pas de texte et de législation spécifique à cela qui démotive les entreprises et qu'il faut revoir.

Cette initiative de rencontre est louable, mais, nous attendons plus surtout l'aspect sportif » a fait savoir, Jean Michel Ramaroson, président de la fédération malgache de basket-ball. Beaucoup de fédérations ont exposé leur cas surtout le manque de soutien financier du ministère, le retard dans le déblocage des fonds pour ceux qui ont bénéficié. Le ministre a réitéré sa volonté de collaborer avec les fédérations.