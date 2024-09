Madagascar: Santé infantile - La méthode maman kangourou fait ses preuves

Même si l'on n'évoque pas souvent le sujet, la méthode maman kangourou est d'une grande aide pour de nombreuses personnes de par le fait que celle-ci permet de diminuer drastiquement le taux de mortalité néonatale. L'une des priorités de l'association Compassion Madagascar est la mise en place de centres utilisant cette méthode dans toute la Grande île.

La méthode maman kangourou

Une autre façon de prendre soin des prématurés. Recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), elle apporte une réponse adaptée aux besoins spécifiques des bébés prématurés ou de faible poids. Sidonie Lucienne, 30 ans, patiente au centre Maman Kangourou (MK) Mahitsy est l'une des bénéficiaires de l'utilisation de la Méthode Maman Kangourou (MMK).

« Mon enfant est né prématuré. J'ai reçu de nombreux conseils afin de lui permettre de gagner rapidement du poids comme l'utilisation de bouteilles d'eau chaude qui peut être soit trop froide ou trop chaude. L'utilisation d'une bouteille d'eau chaude présente donc un risque pour le nouveau-né. À ce jour, la méthode la plus simple et la plus sécurisée reste la Méthode Maman Kangourou. Rapidement, mon enfant a gagné en poids et j'ai même senti que j'ai pu tisser des liens avec lui », témoigne-t-elle. Elle a aussi eu des soucis par rapport au fait qu'elle n'a pas encore eu de lait maternel alors que son enfant n'avait pas le poids requis. L'utilisation de la Méthode Maman Kangourou a été salvatrice. « Il y a eu de nombreux conseils comme le fait de boire beaucoup d'eau, de manger de la papaye, mais c'est surtout le lien mère-enfant qui était en train de s'établir entre moi et mon enfant qui m'a le plus aidé. Cette méthode apporte la tranquillité d'esprit parce que mon enfant est constamment contre ma poitrine, je n'ai pas peur pour sa sécurité ou du risque qu'il s'étouffe avec un oreiller », poursuit-elle.

Centres

En réglant la température corporelle et en encourageant la maternité, la MMK réduit considérablement les risques de mortalité et de complications. C'est d'ailleurs dans cette optique que l'association Compassion Madagascar a pris la décision de mettre en place des centres maman kangourou qui sont actuellement au nombre de 33 répartis dans de nombreuses régions de Madagascar grâce à l'appui de leurs partenaires comme Orange solidarité Madagascar.

Au cours de cette année, trois nouveaux centres ont été mis en place et l'approvisionnement de ces derniers a été assuré par l'Ambassade de France, une initiative qui a été saluée par Compassion Madagascar pour la protection de la mère et de l'enfant. L'association a pour but d'instaurer de nombreux centres MK dans tout Madagascar, cela représenterait un peu plus de 2 500 centres à installer au cours des cinq prochaines années.

L'association fait appel à la générosité des différents donateurs afin de réaliser ce défi. Il est important de souligner que l'association Compassion Madagascar est pionnière dans la mise en place de centres MK à Madagascar. L'utilisation de cette méthode est une alternative au manque de couveuse. Cette association qui célèbre actuellement son quinzième anniversaire au 15 novembre 2024 a été fondée par le Dr Elodie Sunshine qui est bien connue pour avoir suivi des formations spéciales sur la MMK en Colombie.