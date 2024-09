Madagascar: Nutrition et Éducation à Ambovombe - KFHI et PAM renouvellent leur engagement

L'ONG Korea Food for the Hungry International (KFHI) et le Programme Alimentaire Mondial (PAM) ont renforcé leur engagement une troisième fois pour améliorer les conditions de vie des enfants de Madagascar.

Ils ont renouvelé, pour la troisième fois, leur partenariat stratégique dans le cadre de la Cantine Scolaire à Madagascar, vendredi dernier. Cette collaboration, visant à lutter contre la faim et à promouvoir l'éducation, a considérablement amélioré les conditions de vie des enfants et des communautés locales.

Au cours de l'année scolaire 2022-2023, ce partenariat a permis d'équiper 80 foyers améliorés dans 18 écoles primaires publiques, ainsi que de construire quatre réservoirs d'eau et deux puits. Ces initiatives ont nettement amélioré l'accès à l'eau potable et contribué à créer un environnement scolaire plus sain. En 2023-2024, les efforts se sont intensifiés avec la distribution de 320 foyers améliorés dans 50 écoles et la construction de deux nouveaux réservoirs d'eau, bénéficiant ainsi à huit écoles supplémentaires.

Pour l'année scolaire 2024-2025, le projet continue de se développer, avec un accent particulier sur la fourniture continue d'eau potable et l'extension du « Pack complet », qui inclut l'accès à l'eau potable, les jardins scolaires, les foyers améliorés et la formation nutritionnelle dans deux écoles primaires pilotes.

« Depuis octobre 2022, nous avons mis en oeuvre un projet qui a permis de fournir des cuisinières et des réservoirs à 68 écoles soutenues par le PAM à Madagascar. Ces améliorations ont non seulement optimisé la cuisson et réduit les risques pour la santé, mais elles ont aussi renforcé l'accès à l'eau potable. Nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre cette mission et d'étendre notre soutien aux écoles de la région d'Ambovombe », a déclaré Chang Nam Choi, président de KFHI International.