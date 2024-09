Sénégal: Diourbel - L'accident de Dangalma - Inhumation des 16 morts calcinés au cimetière de Médinatoul

Les 16 victimes tuées dans l'accident de circulation survenu entre Dangalma et Khombole, avant-hier lundi, ont été inhumées hier, mardi, à Diourbel. C'est Serigne Matar Diop, l'imam de Médinatoul, qui a dirigé la prière mortuaire, en présence des autorités administratives, religieuses mais aussi des proches parents.

Les 16 victimes mortes calcinées lors de l'accident de la circulation survenu avant-hier lundi entre Dangalma et Khombole ont été inhumés hier, mardi 10 septembre, aux cimetières de Médinatoul de Diourbel. Le président du «Dahira hitmatoul Khadim», chargé de la mosquée et des cimetières, Serigne Mouhamadou Lamine Gaye, fils de Serigne Souleymane Gaye, explique que leur enterrement s'est fait conformément aux préceptes de l'Islam.

«C'est à la suite d'une discussion entre le gouverneur et Serigne Fallou Mbacké que le dahira a reçu le ndigël du Khalife général pour l'inhumation aux cimetières de Médinatoul des corps sans vie. Ils ont été inhumés séparément. Chaque victime a été inhumée dans sa tombe. La toilette funèbre a été assurée par les membres du "Dahira hitmatoul Khadim". Nous avons pu identifier trois hommes et une femme qui avait son enfant lors de cet accident. Nous les avons inhumés en respectant les recommandations de l'Islam. Il y a la tombe d'un homme devant, suivie des hommes et des femmes».

Et de révéler que «la Gendarmerie a bouclé son enquête. Et la liste des victimes est disponible. Il arrivait, au temps du Prophète Mohammed, Paix et salut sur Lui, qu'on creuse une fosse commune. Mais le défunt qui maîtrisait plus le Coran était placé devant».