Afrique de l'Ouest: Risque imminent de débordement du fleuve Gambie - Les autorités sonnent l'alerte à Kédougou

La situation hydrologique du fleuve Gambie devient de plus en plus préoccupante. Ce mardi 10 septembre, à 17 heures, le niveau de l'eau à la station de Kédougou a brusquement atteint 6,97 mètres, à seulement 3 centimètres du seuil critique fixé à 7 mètres. Le Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a émis une alerte sur les risques imminents de débordement, surtout dans les zones basses longeant le fleuve.

La montée subite des eaux, observée ces derniers jours, est en partie due aux précipitations intenses dans la région, aggravées par des pluies en amont du bassin du fleuve Gambie. Ce phénomène a poussé les autorités à intensifier le suivi hydrologique, notamment dans les zones à haut risque comme Kédougou, où la station de surveillance a signalé des niveaux alarmants.

Selon les experts du Ministère de l'Hydraulique, l'augmentation rapide du niveau de l'eau dépasse les prévisions habituelles pour cette période. « Nous nous attendions à une hausse progressive, mais la rapidité avec laquelle le niveau a grimpé ces dernières 24 heures est inquiétante », renseigne le communiqué du ministère. « Avec seulement 3 centimètres d'écart avant de franchir le seuil d'alerte, le risque de débordement est très élevé».

Le débordement du fleuve Gambie pourrait avoir des conséquences dramatiques pour les populations riveraines, en particulier dans les zones basses comme Kédougou, où les habitations, les terres agricoles et les infrastructures sont vulnérables. Les autorités locales ont déjà pris des mesures préventives en alertant les populations, en particulier les exploitants agricoles et les pêcheurs, sur les dangers potentiels. Plusieurs villages situés en aval sont également sous haute surveillance.

Les risques d'inondation ne concernent pas seulement les habitations. Les voies de transport et les ponts le long du fleuve pourraient être submergés, isolant certaines localités. Les services de secours se préparent à intervenir en cas de débordement, tandis que des zones de repli sont déjà identifiées pour accueillir les populations déplacées en cas d'urgence.

Le Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement appelle à une vigilance maximale de la part des populations. « Nous invitons les habitants des zones à risque à suivre strictement les consignes de sécurité et à rester informés des mises à jour que nous publions régulièrement », souligne le communiqué du ministère. Les riverains sont encouragés à prendre des précautions, notamment en sécurisant leurs biens et en se préparant à une éventuelle évacuation.

« Le fleuve Gambie est imprévisible, et il est essentiel de réagir rapidement en cas de débordement », ajoute un représentant des autorités locales. Ce type de crue est devenu plus fréquent ces dernières années, exacerbée par les effets du changement climatique.