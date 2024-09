Afrique de l'Ouest: UEMOA - 30 ans d'existence - Une intégration productive au service des populations

La représentante résidente de la Commission de l'UEMOA à Dakar a tenu une conférence de presse hier, mardi 10 septembre, dans le cadre des activités de célébration du trentième anniversaire de la Commission de l'UEMOA. Ce fut l'occasion pour Aïssa Kabo de mettre en lumière les nombreuses réalisations de cette Union.

Créée le 10 janvier 1994 à Dakar (Sénégal), l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) célèbre cette année ses 30 ans d'existence, au service d'une intégration dynamique et réussie. Hier, à Dakar, la représentante résidente de la Commission de l'UEMOA, Aïssa Kabo, a de nouveau pris la parole devant la presse nationale et internationale pour souligner les nombreuses réalisations de cette Union, touchant des domaines tels que la santé, l' l'éducation, l'agriculture, l'électricité, le transport, la sécurité, l'économie, et la mobilité, entre autres.

À propos de toutes ces réalisations, la représentante de la Commission de l'UEMOA a tenu à mettre en avant le travail accompli au cours de ces 30 années d'existence, tout en soulignant l'impact quotidien de ces avancées sur les populations. À bien des égards, l'UEMOA a considérablement influencé le quotidien des populations des États membres, notamment par « la libre circulation des personnes avec une simple pièce d'identité, la création de centres d'excellence régionaux, le renforcement des capacités des jeunes ». et des parlementaires, et la mise en place de trois pôles énergétiques au Sénégal, au Niger et en Côte d'Ivoire pour garantir une répartition plus équitable et efficace de l'énergie », at-elle indiqué.

%

Cet investissement vise à créer une large couverture énergétique, afin de répondre aux besoins industriels croissants de la région et de permettre aux ménages d'accéder à une électricité plus fiable et abordable. L'initiative s'inscrit dans une volonté plus large de l'UEMOA de « réduire la dépendance des États membres aux importations énergétiques et de promouvoir l'industrialisation grâce à une énergie accessible et durable », at-elle précisée lors de ce déjeuner de presse, organisé dans le cadre des célébrations du trentième anniversaire de l'UEMOA.

En matière de politique agricole, d'importants efforts ont été déployés, notamment en faveur de l'autosuffisance en riz et en maïs, ainsi que pour la relance des filières avicole, piscicole, laitière, bovine et de la viande, dans la perspective de la création d'emplois décents.

En ce qui concerne les infrastructures routières, là aussi, de grands efforts ont été consentis. Au cours de ses 26 premières années d'existence, l'UEMOA a retenu d'un développement d'infrastructures dites structurantes, notamment dans le domaine des transports, avec un effet catalyseur sur l'expansion des échanges intra-régionaux.

C'est dans ce cadre que s'inscrit le Programme économique régional, qui a permis, entre autres, la construction de routes, de postes de contrôle juxtaposés aux frontières, de stations de pesage sur les principaux corridors de l'Union, ainsi que la rénovation de certains aéroports. Au total, près de 20 milliards de dollars américains ont été investis dans plus de cent projets. Sur le plan économique, la région s'est révélée très dynamique. « Durant ces 30 années d'existence, l'UEMOA est demeurée économiquement résiliente face à divers chocs exogènes », a salué la représentante résidente de la Commission de l'UEMOA à Dakar.