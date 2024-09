Sénégal: Variole du singe - Vers un renforcement de la surveillance épidémiologique au niveau des frontières à Kolda

Kolda — Le Directeur régional de la santé de Kolda (Sud), Dr Yaya Baldé, a annoncé le renforcement de la surveillance épidémiologique au niveau des parties frontalières de cette région, afin de prévenir la variole du singe qui sévit dans certains pays africains.

"Au niveau de nos frontières, il faut noter qu'il y a déjà une surveillance épidémiologique permanente qui est effectuée, mais il faut renforcer cette surveillance en insistant notamment sur les entrées et sorties des populations de part et d'autre de nos frontières pour, en cas de suspicion, procéder à une prise en charge rapide" a-t-il préconisé.

Dr Baldé s'exprimait mardi en marge d'une réunion du comité régional de gestion des épidémies.

Il a annoncé la mise en place d'un plan d'action qui prendra en charge le renforcement de capacités des acteurs de la santé, des forces de défense et de sécurité, des acteurs communautaires et des journalistes.

"Nous allons mettre en place un plan d'action qui prendra en charge les besoins des différents acteurs, notamment ceux de la santé et les forces de défenses et sécurité, les journalistes et les acteurs communautaires (...)" a-t-il précisé.

Il précise que l'objectif consiste à "assurer la prévention à travers la sensibilisation contre la maladie (...)". Il assure que la région de Kolda n'a pour le moment, enregistré aucun cas confirmé de mpox, les deux cas suspects signalés dans le département de Vélingara s'étant révélés négatifs.

La direction régionale de la santé de Kolda souhaite mettre en place un dispositif rapide de prélèvement pour les cas suspects et un circuit de prise en charge des cas dans l'éventualité d'une apparition de la maladie sur le territoire régional.

"Nous allons mettre en place un dispositif de prélèvement rapide en cas de cas suspect et un circuit pour la prise en charge des cas enregistrés. Nous allons travailler à renforcer la surveillance au niveau des frontières, car la région partage des frontières avec trois pays. Et on sait que la maladie est dans la sous-région", a déclaré Dr Yaya Baldé.

Les membres du comité régional de suivi épidémiologique de la région de Kolda ont tous plaidé en faveur d'un renforcement des moyens de surveillances des agents en première ligne, notamment le personnel de santé et les forces de défenses et sécurité.