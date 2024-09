Afrique: Éliminatoires CAN 2025 - Le Burkina Faso, leader du groupe L devant le Sénégal, grâce à un meilleur goal-average

Dakar — Le Burkina Faso est le nouveau leader du groupe L , après avoir battu, mardi, le Malawi sur le score de 3 buts à 1, lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations de football prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Les Burkinabè avaient fait match nul (1-1), contre le Sénégal à Dakar, lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2025.

Le Sénégal et le Burkina Faso se sont imposés respectivement contre le Burundi (1-0) et contre le Malawi (3-1), lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN.

Les deux équipes comptent, désormais, le même nombre de points (quatre), mais le Burkina Faso est premier à la faveur d'une meilleure différence de buts, +2, contre +1 pour le Sénégal.

Avec trois points, le Burundi est troisième, grâce à son succès de la première journée contre le Malawi (3-2), derniers du groupe L, avec deux défaites.

Tunisie, Maroc, Égypte, Algérie, Angola, RDC et Côte d'Ivoire solides leaders de leurs poules

Dans le groupe A, la Tunisie est leader avec six points. Les Comores sont deuxièmes avec deux points. La Gambie et Madagascar qui comptent un point chacun sont respectivement troisième et quatrième.

%

Le Maroc occupe la tête du groupe B avec six points. Le Gabon, trois points et la Centrafrique avec le même nombre de points sont successivement deuxième et troisième. Le Lesotho occupe la dernière place du groupe avec zéro point.

Dans le groupe C, les septuples champions d'Afrique, les Egyptiens sont placés a la première place. Ils sont suivis du Cap-Vert ( trois points), de la Mauritanie ( trois points) et du Botswana, zéro point.

Le finaliste de la denière CAN, le Nigeria est leader du groupe D, avec quatre points, devant le Bénin, deuxième avec trois points, le Rwanda, troisième avec deux points. La Libye ferme le classement avec un point.

Dans le groupe E, les vainqueurs de la CAN 2019, les Algériens sont premiers devant le Togo, deux points, la Guinée Équatoriale ( un point) et le Liberia (un point).

L'Angola est leader du groupe F, avec six points. Avec trois points, le Soudan est deuxième. Le Ghana et le Niger chacun, sont troisième et quatrième.

Le champion d'Afrique en titre la Côte d'Ivoire domine le groupe G grâce à ses deux victoires en autant de matchs. La Zambie occupe la deuxième place avec trois points. La troisième place est occupée par la Sierra Leone qui compte un point. Le Tchad est dernier avec le même nombre de point.

La République démocratique du Congo est première du groupe H avec six points. La Tanzanie (quatre points), l'Éthiopie (un point) et la Guinée (zéro) sont deuxième, troisième et quatrième.

Le Mozambique (quatre points, +1) et le Mali +quatre points , +1) sont co-leaders du groupe I. La Guinée-Bissau est troisième avec trois points. L'Eswatini est dernier avec zéro point.

Le Kenya et le Cameroun, quatre points (+1) sont premiers du groupe J. Avec deux points, le Zimbabwe est troisième. La Namibie est quatrième. Elle compte zéro point.

L'Ouganda, quatre points (+2), est premier du groupe K. Avec le même nombres de points (+1), l'Afrique du Sud est deuxième. Le Congo (trois points) et le Soudan du Sud, zéro point, sont respectivement troisième et quatrième.

Les troisième et quatrième journées de ces éliminatoires sont prévues du 7 au 15 octobre 2024 .

Le Sénégal jouera en double confrontation le Malawi.