Madagascar: Antsahabingo - Deux faux gendarmes arrêtés pour escroquerie

Les hommes de la brigade du port de Mahajanga au sein de la Gendarmerie nationale ont coincé deux individus pris en flagrant délit d'extorsion d'une importante somme d'argent. Leurs victimes étaient des paysans exploitants de bois qui ont débarqué sur la plage pour écouler leurs marchandises, samedi à Antsahabingo. Les deux escrocs soi-di-sant gendarmes ont terrorisé les commerçants et exigé d'eux de leur verser une forte somme d'argent, allant de 400 000 ariary à 600 000 ariary.

En contre-partie, ils leur ont promis de vendre librement leurs produits. Au total, les malfaiteurs ont obtenu jusqu'à 3 200 000 ariary et dix-huit sacs de charbon de bois. Les escrocs ont contrôlé les autorisations et fouillé les documents officiels des marchandises transportées dans les pirogues. Ils ont ensuite obligé les exploitants à leur donner de l'argent. Prises de panique, leurs victimes, issues de la brousse, cèdent et leur donnent de l'argent. D'au-tant plus que les deux malfaiteurs ont aussi menacé de tirer sur eux. Ils savent très bien que ces commerçants viennent de la zone rurale et ont peur des Forces de l'ordre. Les gendarmes ont ainsi mis fin à leur escroquerie. Ils ont été arrêtés et déférés au parquet.